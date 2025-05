Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg - Video

L'imbarcazione ha preso fuoco in acque internazionali e sta affondando. Tratti in salvo attivisti ed equipaggio

Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell'imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. L'attacco, hanno spiegato gli attivisti impegnati in una campagna per porre fine all'assedio israeliano di Gaza, è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

"In questo momento c'è un buco nella nave e la nave sta affondando", ha detto alla Cnn da Malta Yasemin Acar, addetto stampa della Freedom Flotilla Coalition. La nave era diretta a Malta, dove numerosi attivisti si sarebbero dovuti imbarcare per dirigersi a Gaza.

A Malta doveva imbarcarsi Greta Thunberg

Sulla nave Conscience diretta nella Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese si sarebbe dovuta imbarcare a Malta l'attivista per il clima Greta Thunberg. Lo hanno dichiarato gli attivisti della Freedom Flotilla Coalition alla Cnn, precisando che l'attivista non era a bordo della nave quando è scoppiato l'incendio causato dall'attacco condotto da droni. Sulla nave si sarebbe dovuto imbarcare anche il colonnello in pensione dell'esercito americano Mary Ann Wright.

"Volontari provenienti da oltre 21 Paesi si sono recati a Malta per imbarcarsi nella missione a Gaza, tra cui figure di spicco", ha affermato la Freedom Flotilla Coalition in una nota, precisando di non aver comunicato in precedenza la missione ai media per evitare azioni di sabotaggio.

Tratti in salvo attivisti ed equipaggio

Sono stati tutti tratti ''in salvo i 12 membri dell'equipaggio e i quattro civili'' che si trovavano a bordo della nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition quando è stata colpita in un attacco condotto da droni. Lo rende noto il governo di Malta che ha coordinato le operazioni di soccorso precisando che ''non si registrano vittime''. L'imbarcazione, battente bandiera di Palau, era partita dalla Tunisia martedì sera e si trovava al largo delle coste di Malta da circa 12 ore prima di subire l'attacco.

"Tutti i membri dell'equipaggio sono stati confermati sani e salvi, ma si sono rifiutati di salire a bordo del rimorchiatore. E' stata fornita assistenza per supportare le operazioni antincendio interne", si legge nella nota del governo maltese.