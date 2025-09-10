Giorgia Troiani, Mari Sport Sistem: arredi per campi da tennis. L’utilità diventa estetica

L’azienda romana, punto di riferimento in Italia per la progettazione e realizzazione di campi da tennis, offre un’esperienza unica anche nella scelta dei dettagli: “La personalizzazione di panchine e sedie arbitro, fino allo studio della giusta illuminazione, rendono unica l’esperienza di gioco a qualsiasi livello”

Roma, 10/09/2025. Il tennis italiano sta vivendo un’epoca di straordinaria vivacità. L’attenzione mediatica di campioni come Sinner, i risultati di Musetti, della Paolini e di tanti altri, hanno portato a un incredibile boom di iscrizioni nei circoli e alla nascita di tante nuove realtà, segno di un movimento in salute e in piena crescita.

In tale scenario, anche l’infrastruttura sportiva sta vivendo un profondo rinnovamento: circoli storici che si riqualificano, privati che scelgono di investire in campi da gioco nei propri spazi, nuove tecnologie che avvicinano l’esperienza di gioco agli standard internazionali.

È in questo contesto che si inseriscono realtà come la Mari Sport Sistem, punto di riferimento in Italia per la costruzione e manutenzione di campi da tennis, e non solo, perché l’azienda romana si sta distinguendo per standard di eccellenza anche nella linea di arredi, come spiega l’ideatrice Giorgia Troiani:

«È partito tutto da una necessità: nel 2018, in vista degli Internazionali d’Italia, dal Foro Italico ci fu chiesto un arredo che fosse armonico con il contesto storico di grande prestigio. Sul mercato non c’era nulla che rispondesse a queste esigenze, così abbiamo deciso di crearlo».

Una sfida dalla quale ha preso forma un catalogo oggi sempre più apprezzato da circoli e privati: sedie arbitro, panchine, spalti, recinzioni multifunzionali che diventano anche sedute, illuminazione a LED, pannelli personalizzati e sistemi tecnologici per la misurazione della velocità di battuta. Tutto rigorosamente made in Italy, con la collaborazione di esperti artigiani, i quali lavorano con materiali scelti per la loro resistenza e durata, dall’acciaio zincato al legno trattato, fino alle verniciature a polvere che consentono infinite personalizzazioni.

«Il nostro obiettivo – sottolinea Troiani – è consegnare un prodotto con standard da torneo, sia che si tratti di un circolo storico come quello di Taormina, che quest’anno festeggia i cento anni e che abbiamo recentemente riqualificato, sia di un privato che vuole trasformare il proprio spazio in un campo da tennis di livello».

Il tutto grazie a una consulenza a trecentosessanta gradi che, naturalmente, va ben oltre gli arredi:

«In una progettazione organica, si tratta dell’ultimo step – spiega Troiani – Nel momento in cui ci viene chiesto di costruire un campo, partiamo dalla verifica di eventuali vincoli paesaggistici, analizziamo il terreno per la scelta della superficie più indicata, per poi arrivare ai dettagli, gli arredi appunto, la cui personalizzazione, sia grafica che strutturale, offrono un tocco di un unicità a qualsiasi progetto».

Un approccio che ha portato Mari Sport Sistem a essere partner ideale in efficienza e professionalità, grazie soprattutto alla cura dei dettagli:

«La consulenza è efficace se ricopre ogni aspetto dell’esperienza che si vuole vivere. In un circolo, ad esempio, a parte la scelta della superficie, la comodità e l’estetica delle panchine fanno la differenza, così come la scelta di uno specifico tipo di illuminazione può rivoluzionare in positivo l’esperienza di gioco».

È questa la filosofia che ha permesso alla Mari Sport Sistem di unire innovazione e artigianalità, tecnica e design, un mix in grado di portare lo spirito dei grandi tornei nei circoli locali e nelle realtà private, dove il sogno di un campo perfetto può diventare realtà.

Contatti:

Immediapress

Contatti per la stampa: www.marisport.it





A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.