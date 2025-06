Gli HUAWEI XMAGE Awards 2025 si aprono con l'obiettivo di rendere l'imaging potente accessibile a tutti

SHANGHAI, 16 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Gli HUAWEI XMAGE Awards 2025 hanno preso ufficialmente il via durante l'evento di lancio di HUAWEI Pura 80. Questo concorso annuale costituisce una vetrina mondiale per la fotografia mobile di Huawei e offre ai creatori una piattaforma per condividere i propri lavori e trasmettere la potenza delle immagini a un pubblico più esteso. Il concorso si tiene ogni anno dal 2017 e ha ricevuto in totale quasi cinque milioni di candidature da utenti di 170 paesi e regioni, affermandosi in tal modo come uno dei concorsi di fotografia mobile più grandi e influenti al mondo.

XMAGE di Huawei ha da tempo abbattuto le barriere nel mondo della fotografia mobile, introducendo funzionalità innovative come teleobiettivo, macro, fotografia notturna, istantanea, ritratto, colore e videografia che abbracciano l'intero spettro della tecnologia. Anche la serie di smartphone lanciata di recente HUAWEI Pura 80 è ricca di innovazioni rivoluzionarie XMAGE.

Alla luce di questa nuova e pionieristica linea di prodotti, gli XMAGE Awards di quest'anno includeranno le seguenti categorie: So Far So Close, Good Night e Colour & Shade, oltre ai classici Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab, Storyboard e Action. Anche la procedura di premiazione subirà delle modifiche: la giuria selezionerà 1.000 opere di notevole qualità, tra cui un "XMAGE 100" a cui verrà attribuito un riconoscimento speciale, insieme a tre fotografi dell'anno.

La giuria di quest'anno è composta da nove giudici autorevoli con diversi background professionali. I loro nomi: Liu Heung Shing, fotoreporter vincitore del premio Pulitzer; Chen Xiaobo, caporedattore della Xinhua News Agency e ricercatore nel campo dell'imaging; Wang Chuan, professore e supervisore di dottorato presso la Central Academy of Fine Arts e artista; il fotografo documentarista Chen Jie; la sociologa visiva Nichole Fernandez; Florence Bourgeois, direttrice di Paris Photo; Shoair Mavlian, direttrice della Photographers' Gallery; la curatrice di arti visive Fannie Escoulen e Li Changzhu, responsabile della strategia dell'Huawei Health Team.

Le iscrizioni per gli XMAGE Awards 2025 sono ora aperte sul sito ufficiale del concorso, su My HUAWEI, sulla community HUAWEI e su Instagram. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 settembre 2025, alle 12:00 ora di Pechino (GMT +8). Non vediamo l'ora di ammirare tutte le straordinarie opere di quest'anno e di celebrare un altro anno incredibile per la fotografia mobile.

Sito ufficiale: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708415/thumbnail_image001.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2708520/2e62c116f5fd0a34b2d2612d3ddd92e.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gli-huawei-xmage-awards-2025-si-aprono-con-lobiettivo-di-rendere-limaging-potente-accessibile-a-tutti-302482283.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire