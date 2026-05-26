CGTN: le persone al centro: principio guida nella governance cinese

CGTN ha pubblicato un articolo in cui si illustra come l’approccio di governo incentrato sulle persone abbia migliorato in modo significativo il tenore di vita in Cina e come si preveda che in futuro apporti ulteriori miglioramenti tangibili alla vita dei cittadini

PECHINO, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In vista del Festival di Primavera di quest’anno, il presidente cinese Xi Jinping ha visitato una mensa comunitaria situata in un complesso residenziale per anziani per informarsi sulle iniziative locali volte a migliorare i servizi di pubblica utilità e l’assistenza pensati per loro. Ha inoltre conversato in un’atmosfera cordiale con i corrieri che stavano facendo una pausa in mensa, facendo loro domande sul lavoro e sulla vita quotidiana.

Xi ha sottolineato che i comitati del partito e i governi a tutti i livelli devono prendersi cura di loro e fornire servizi migliori a sostegno della loro vita, del loro lavoro e della loro istruzione.

Il 2026 segna il 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese (PCC). Xi ha sottolineato che il popolo rappresenta la nazione e che la nazione è costituita dal popolo stesso. Ha inoltre affermato che la sopravvivenza di un partito dipende dal sostegno del popolo, aggiungendo che, attraverso non solo il sostegno ma anche la fiducia, il Partito Comunista Cinese è invincibile di fronte a qualsiasi ostacolo.

Dal 18° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese del 2012, quasi 100 milioni di persone sono state sottratte alla povertà. La Cina ha completato la costituzione di una società moderatamente prospera sotto ogni aspetto e ha istituito i sistemi più estesi al mondo in materia di istruzione, previdenza sociale, assistenza sanitaria e sostegno all’edilizia urbana.

L’accesso all’istruzione a tutti i livelli ha raggiunto o superato la media dei Paesi a reddito medio-alto. La copertura sanitaria di base è rimasta superiore al 95%, l’aspettativa di vita ha superato i 79 anni e la fascia di reddito medio conta ormai oltre 400 milioni di persone.

L’attenzione rivolta alla centralità delle persone risulta ancora più evidente ora che la Cina si trova nel primo anno del 15° piano quinquennale (2026-2030). Più di un terzo del piano di sviluppo economico-sociale nazionale riguarda le condizioni di vita della popolazione, inglobando occupazione, reddito, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza agli anziani e all’infanzia, ovvero questioni che rivestono la massima e più immediata importanza per i cittadini.

Per quanto riguarda i corrieri che consegnano generi alimentari, gli autisti di servizi di ride-hailing e gli addetti all’e-commerce, noti come “nuove forme di occupazione” e che rappresentano una fetta in rapida crescita del mercato del lavoro cinese, emersa con l’ascesa di Internet e dell’economia digitale, il piano ha sottolineato l’impegno a promuovere lo sviluppo sano di forme di occupazione flessibili e innovative, incentivando la sottoscrizione di piani assicurativi per i lavoratori dipendenti di questi settori e migliorando ulteriormente le politiche relative al trasferimento dei conti previdenziali.

Zhang Linshan, ricercatore presso l’Accademia di ricerca macroeconomica della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina, ha affermato che il 15° piano quinquennale invia un segnale forte: la Cina rimane fedele a un approccio incentrato sulle persone, con uno sviluppo di alta qualità mirato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantire che i benefici dello sviluppo vadano a vantaggio di tutti in modo più ampio ed equo.

Zhang ha affermato che ciò riflette anche il cambiamento nell’approccio allo sviluppo della Cina, che è passato dal concentrarsi esclusivamente sulla crescita al perseguire una crescita di qualità superiore.

L’obiettivo è garantire che la crescita economica e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione procedano di pari passo, creando un circolo virtuoso e consentendo alle persone di sentirsi più sicure e più fiduciose riguardo al futuro, ha aggiunto Zhang.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-24/Putting-people-first-A-guiding-principle-in-China-s-governance-1NpJlbWbCUM/p.html

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