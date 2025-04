JZMOR aggiorna i servizi multilingue: abbattute le barriere linguistiche per un'esperienza di trading globale senza ostacoli

GREENWOOD VILLAGE, Colo., April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La piattaforma JZMOR ha recentemente annunciato il completamento dell'aggiornamento del sistema di supporto clienti multilingue. Questa iniziativa mira a offrire agli utenti di diverse lingue un'esperienza di servizio più personalizzata e localizzata, migliorando ulteriormente la facilità e la fluidità della comunicazione interculturale.

Marsh Noah, CEO di JZMOR, ha dichiarato: "Lo sviluppo globale del mercato degli asset digitali non è solo una competizione tecnologica, ma anche una sfida in termini di esperienza del servizio. Il potenziamento del nostro sistema di supporto multilingue è finalizzato proprio a servire meglio gli utenti provenienti da diverse culture, abbattendo le barriere linguistiche e offrendo a ogni utente un'esperienza di servizio finanziario equa e accessibile."

L'aggiornamento ha riguardato diversi aspetti chiave, tra cui l'espansione delle lingue supportate, l'ottimizzazione dei processi di comunicazione e il miglioramento della personalizzazione culturale. Basandosi sui dati di distribuzione degli utenti, il team di JZMOR ha aggiunto il supporto per diverse lingue popolari, ampliando ulteriormente la copertura. Grazie a un modello che combina un sistema di assistenza clienti intelligente con operatori umani, la piattaforma è in grado di rispondere rapidamente alle esigenze degli utenti e garantire un servizio efficiente e accurato.

Inoltre, JZMOR ha effettuato un'ottimizzazione approfondita dell'adattamento culturale nel supporto linguistico, assicurandosi che la comunicazione con il servizio clienti non si limiti alla mera traduzione linguistica, ma tenga conto anche delle abitudini culturali locali e delle norme di comunicazione. Questo ha notevolmente migliorato la simpatia e la fluidità dell'esperienza utente, rendendola ancora più personalizzata e pertinente.

Nell'ambito dell'aggiornamento multilingue, JZMOR ha introdotto una nuova tecnologia di intelligenza artificiale (IA) che ha portato a un significativo miglioramento del sistema di supporto clienti. Il sistema di assistenza clienti basato su IA, attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e le tecnologie di deep learning, è in grado di riconoscere rapidamente le domande degli utenti e fornire soluzioni personalizzate.

La piattaforma JZMOR utilizza algoritmi IA per analizzare in tempo reale le preferenze linguistiche e le abitudini comunicative degli utenti, abbinando automaticamente la lingua e la strategia di servizio più adatte. Questo servizio intelligente non solo riduce i ritardi nella comunicazione, ma migliora anche l'accuratezza e l'efficienza delle risposte.

JZMOR pone sempre l'esperienza dell'utente al centro della propria strategia. Marsh Noah ha sottolineato: "In JZMOR, ci impegniamo a offrire un'esperienza di servizio che superi le aspettative. Attraverso un continuo miglioramento dei nostri prodotti e del sistema di servizi, ci assicuriamo che ogni utente possa partecipare facilmente al trading di asset digitali e raggiungere un accumulo di ricchezza a lungo termine."

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a09569b3-3517-4962-967f-bc669522d4f1

Contact: Giulia Romano support@jzmor.org

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale GlobeNewswire