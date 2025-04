E' accaduto nella zona Fantiscritti, in località Miseglia. Il 59enne si trovava alla guida di un dumper precipitato per diversi metri

Incidente mortale in una cava per l'estrazione del marmo a Carrara. Poco dopo le 8 di oggi, nella zona Fantiscritti in località Miseglia, un operaio di 59 anni è morto mentre si trovava alla guida di un dumper. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante utilizzato nelle cave è precipitato per diversi metri. L'uomo è rimasto schiacciato ed è deceduto sul colpo.

Il 118 della Asl Toscana Nord Ovest ha inviato medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Inizialmente è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente il 59enne era già deceduto.