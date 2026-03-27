Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2025 di Geotab: a fronte di costi energetici in aumento, le flotte diminuiscono gli sprechi di carburante, riducono fino al 30% i tempi di sosta a motore acceso e accelerano l’elettrificazione

La continua volatilità dei prezzi del carburante porta le aziende ad affidarsi ai dati per ridurre i costi e migliorare l’efficienza

ROMA, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’aumento dei prezzi del carburante e l’instabilità energetica mettono sotto pressione i margini di profitto: per questo, le aziende si stanno orientando verso strategie basate sui dati per migliorare l’efficienza e tenere i costi sotto controllo. Gli ultimi studi di Geotab lnc., leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, mostrano come le organizzazioni stiano riducendo lo spreco di carburante, diminuendo i tempi di sosta a motore acceso fino al 30%, riducendo gli incidenti e accelerando l’elettrificazione.

È quanto emerge dal quinto report annuale di Geotab sulla sostenibilità e l’impatto ambientale, che analizza come le aziende di cinque continenti stiano utilizzando i dati dei veicoli connessi per ridurre le emissioni, diminuire i costi relativi al carburante e migliorare la sicurezza stradale.

“La volatilità dei prezzi del carburante ci ricorda che la sostenibilità è una strategia di business”, ha dichiarato Neil Cawse , Founder e CEO di Geotab. “Quando sono integrate con un approccio pragmatico orientato al valore a breve termine, le iniziative di sostenibilità possono favorire sia l’efficienza, sia la redditività. Ogni miglioramento operativo rappresenta un passo immediato e misurabile verso crescita e resilienza".

Impatto concreto: come le flotte globali utilizzano i dati per la decarbonizzazione

A livello globale e nei diversi settori, le organizzazioni stanno già traducendo i dati delle flotte in risultati ambientali ed economici misurabili. Solo nel 2025, i veicoli elettrici connessi di Geotab hanno percorso oltre 1,4 miliardi di chilometri, mentre le flotte hanno utilizzato i dati per prendere decisioni più informate in materia di efficienza, comportamento dei conducenti e strategie di elettrificazione.

A fronte delle crescenti pressioni in termini di costi dell’energia, delle normative sulle emissioni e dei rischi operativi, molte flotte si affidano ai dati dei veicoli connessi per individuare opportunità di efficientamento e orientare le strategie di elettrificazione a lungo termine.

“Il contributo maggiore di Geotab per la sostenibilità consiste nell’aiutare il settore dei trasporti a ottimizzare le operation. Ogni giorno vediamo aziende ridurre il consumo di carburante, tagliare le emissioni e compiere scelte più strategiche per l’elettrificazione, grazie ai dati e agli approfondimenti analitici basati sull’intelligenza artificiale. La sostenibilità è però uno sforzo collettivo, per questo dobbiamo considerarla anche una nostra responsabilità. Questo report mette in luce sia i progressi dei nostri clienti, sia le iniziative che stiamo portando avanti come azienda per ridurre il nostro impatto”, ha aggiunto Cawse.

I progressi di Geotab per la sostenibilità

Oltre all’impatto generato dai clienti, il report sottolinea anche i progressi compiuti direttamente da Geotab.

Geotab prosegue nel percorso verso l’obiettivo, basato su evidenze scientifiche, di ridurre del 50% le emissioni assolute Scope 1, 2 e 3 entro il 2030, con l’impegno a lungo termine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040.

Investire nelle persone e nella transizione

Geotab sta investendo direttamente per favorire il passaggio dei propri dipendenti a una mobilità più sostenibile. Attraverso l’iniziativa Geotab Electric Vehicle Incentive, sono stati messi a disposizione oltre 2 milioni di dollari, offrendo ai dipendenti un contributo fino a 6.000 dollari per l’acquisto o il noleggio di un veicolo elettrico. L’azienda dispone inoltre di 41 stazioni di ricarica gratuite per veicoli elettrici, garantisce il rimborso totale dei costi ai dipendenti che utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere la sede di lavoro e, nel 2025, ha lanciato un programma di auto aziendali elettriche a zero emissioni per i viaggi di lavoro.

Geotab ha ottenuto il SEAL Business Sustainability Award per il suo programma di trasporto sostenibile e l’EPEAT Purchaser Award per la gestione sostenibile in ambito IT. L’azienda è stata inoltre riconosciuta primo vendor globale di telematica commerciale per il quarto anno consecutivo da ABI Research.

Informazioni sul Report

Il report annuale sulla sostenibilità e l’impatto ambientale di Geotab illustra come l’azienda stia riducendo le emissioni e l’impatto ambientale delle proprie attività. L’ultima edizione riporta i risultati relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ed è stata redatta facendo riferimento agli Standard Global Reporting Initiative (GRI), in linea con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) e con il Greenhouse Gas Protocol (GHG). Geotab ha inoltre pubblicato un report complementare, il Disclosure report relativo al clima, che fornisce un’analisi completa sulla strategia climatica dell’azienda, in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Il report completo è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo e olandese. È possibile consultare il report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2025 e approfondire l’impegno di Geotab per la sostenibilità qui: https://www.geotab.com/about/corporate-sustainability/.

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, con sedi principali a Oakville, Ontario, e ad Atlanta, Georgia. La nostra mission è rendere il mondo più sicuro, efficiente e sostenibile. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e le operazioni delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare circa 100.000 clienti in tutto il mondo, elaborando oltre 100 miliardi di dati al giorno, relativi a più di 5.9 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui le aziende presenti nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di storia e innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it, seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

GEOTAB e GEOTAB MARKETPLACE sono marchi registrati di proprietà di Geotab Inc. in Canada, Stati Uniti e/o in altri paesi.

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