Govee presenterà al CES 2026 le novità nell'illuminazione che daranno forma a "Lighting the Future"

LAS VEGAS, 4 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Govee, leader mondiale nell'illuminazione d'ambiente smart, porta al CES 2026 la sua visione "Lighting the Future" (Illuminare il futuro) e punta i riflettori sulle sue ultime innovazioni per il 2026. I tre prodotti di punta presentati in fiera costituiscono la prossima generazione dell'illuminazione intelligente: la lampada da terra Govee Floor Lamp 3 e le lampade da soffitto Govee Ceiling Light Ultra e Govee Sky. Esponendo questi prodotti al CES 2026, Govee mette in risalto il maggior impegno nell'ecosistema della casa intelligente, accompagnato dall'annuncio di una partnership con Samsung SmartThings.

Questa nuova ed entusiasmante linea di prodotti si basa su importanti progressi nelle tecnologie principali targate Govee, tra cui il sistema cromatico LuminBlend+ aggiornato, l'AI Lighting Bot 2.0 più intuitivo e il nuovo sistema di illuminazione adattiva DaySync. Insieme, questi prodotti cambieranno il modo in cui le persone interagiscono e sperimentano l'illuminazione intelligente sottolineando la posizione di Govee, tra gli innovatori più influenti del settore.

Lampada da terra Govee 3: la soluzione di nuova generazione che si caratterizza per i colori all'avanguardia e per la potenza dell'AI

È la lampada da terra più avanzata di Govee, con tecnologia LuminBlend+ per colori ultra-precisi e un intervallo di temperatura della luce senza precedenti, compreso tra 1000K e 10000K. Grazie all'AI Lighting Bot 2.0 e al nuovo sistema DaySync, offre un'atmosfera personalizzata e un'illuminazione adattiva e in base all'ora del giorno. Con il suo straordinario design scultoreo valorizzerà l'estetica di qualsiasi ambiente.

Lampada da soffitto Govee Ultra: la prima plafoniera del settore progettata come una vera e propria tela creativa

Il modello Ceiling Light Ultra è dotato di una matrice LED da 616 pixel leader del settore, per motivi e animazioni vivaci. La tecnologia AI Lighting Bot 2.0 crea effetti di illuminazione dinamici, mentre gli strumenti migliorati per la personalizzazione consentono un'ulteriore espressione creativa attraverso le luci. È un modello che fornisce un'illuminazione ottimale per gli ampi spazi familiari e mantiene un aspetto naturale e realistico su oggetti e tonalità della pelle, favorendo sia il comfort quotidiano che la chiarezza visiva in casa.

Lampada da soffitto Govee Sky: una soluzione unica in grado di illuminare gli interni con la luce realistica del cielo

Progettata per imitare la luce del giorno in modo naturale, la Sky Ceiling Light utilizza LED creati su misura e un'illuminazione architettonica a gradiente per ricreare i toni del cielo terso e le morbide transizioni della luce solare, ed è quindi l'aggiunta perfetta per gli spazi chiusi o senza finestre. Le sue raffinate performance di luce bianca creano tonalità morbide e confortevoli, e contribuiscono a creare un'atmosfera domestica rilassante e accogliente.

LuminBlend+: il sistema di gestione cromatica migliorato

Grazie a un avanzato chip di precisione da 16 bit, consente transizioni di colore più fluide e precise, mentre la calibrazione Gamma proprietaria garantisce performance cromatiche uniformi a ogni livello di luminosità. Grazie alla miscelazione RGB-bianco ottimizzata supporta una gamma di temperature colore leader del settore, da 1000K a 10000K, che comprende toni caldi a lume di candela per il relax, bianchi neutri brillanti per la lettura e tonalità 'azzurro cielo' fredde, per una maggiore produttività. Nel 2026 questo sistema di prossima generazione verrà introdotto nelle nuove soluzioni di illuminazione, sia per interni che per esterni.

AI Lighting Bot 2.0: più intelligente, più espressivo, più personalizzato

AI Lighting Bot 2.0 integra la tecnologia proprietaria con modelli generativi avanzati per creare un'illuminazione più espressiva, intuitiva e reattiva alle emozioni. Per quanto riguarda le luci lineari, come le strisce luminose, consente reazioni in tempo reale rispetto all'umore e al contesto e, nel corso del tempo, apprende i comportamenti dell'utente. Per quanto riguarda le luci grafiche, comprese quelle a tendina, il prodotto genera istantaneamente dinamiche immagini animate per effetti di luce più ricchi e vivaci, proponendo un'illuminazione personalizzata.

DaySync: semplificare l'illuminazione circadiana per l'utilizzo quotidiano

La funzionalità di illuminazione adattiva DaySync riprogettata da Govee semplifica l'adattamento dell'illuminazione interna alle ore del giorno. Grazie alle preimpostazioni intelligenti per diverse attività regola automaticamente luminosità, colore e temperatura del colore, per creare un ritmo di illuminazione naturale per la casa. DaySync verrà implementato a partire da aprile 2026 sui nuovi prodotti della categoria Indoor di Govee.

Espansione dell'ecosistema della casa intelligente con Samsung SmartThings

Govee sta espandendo il suo ecosistema per la casa intelligente attraverso una nuova partnership con Samsung SmartThings, garantendo un'integrazione perfetta tra i principali prodotti di illuminazione intelligente Govee e SmartThings. Questa compatibilità consente agli utenti di gestire l'illuminazione Govee insieme ad altri dispositivi connessi all'interno di un sistema unificato, per un'automazione in tutta semplicità e in tutta la casa, dai suggestivi soggiorni alle tranquille camere da letto, fino ai vivaci spazi esterni.

I partecipanti al CES Showcase e al CES saranno i primi a provare i più recenti prodotti Govee e ad esplorare la prossima era dell'illuminazione immersiva presso lo stand n. 52812 del Venetian Expo, dal 6 al 9 gennaio.

Per ulteriori informazioni su Govee visitare il sito govee.com.

Informazioni su Govee

Dal 2017 Govee rivoluziona l'esperienza degli ambienti intelligenti in cui si vive con soluzioni di illuminazione d'ambiente innovative, efficienti e pratiche per l'intera casa. Dagli spazi abitativi alle postazioni di gioco, fino alle aree esterne e oltre, l'illuminazione intelligente di Govee non è solo incredibile dal punto di vista visivo, ma trasforma i momenti quotidiani in esperienze di luce personalizzate e coinvolgenti. Abbracciando l'idea che "Life is Colorful" (La vita è colorata), Govee si impegna a portare un'illuminazione ambientale vivace in ogni angolo della casa, a promuovere connessioni con gli utenti sia a livello pratico che emotivo e a rendere più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

