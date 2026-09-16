HUBLOT - CLASSIC FUSION BALLOON DOG BY JEFF KOONS: IL TEMPO, GONFIATO AD ARTE

NEW YORK, 16 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Hublot e Jeff Koons, due figure visionarie famose per la loro capacità di trasformare l'ordinario, svelano una collaborazione rivoluzionaria che fonde armoniosamente l'arte orologiera con l'arte contemporanea e in cui gli oggetti, il tempo e i simboli diventano icone culturali. Disponibile in tre versioni – acciaio inox lucidato a specchio, alluminio anodizzato rosso o blu – il Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons converte la forma in presenza e il tempo in qualcosa di tangibile.

Il Classic Fusion Balloon Dog, ispirato alle iconiche sculture a specchio a forma di palloncino di Koons, traduce il linguaggio emotivo dei gonfiabili in un oggetto di orologeria dal design radicale. Questa collaborazione senza precedenti, limitata a 200 esemplari per edizione, infonde nuova vita alle forme iconiche dell'amato Balloon Dog di Koons, convertendo la scultura in un'affascinante serie di segnatempo che ridefiniscono i confini dell'arte da indossare.

L'opera Balloon Dog (1994-2000) di Jeff Koons, appartenente alla serie Celebration nata a metà degli anni '90, prende un oggetto universalmente familiare - l'animale realizzato con un palloncino - e lo trasforma in qualcosa di permanente. Ciò che è fragile, transitorio e giocoso diventa monumentale, preciso e duraturo. Un fugace gesto infantile viene immortalato nella perfezione industriale. Questa trasformazione definisce il lavoro di Koons: far diventare l'effimero qualcosa di iconico attraverso il controllo assoluto della forma, delle proporzioni e delle finiture.

Questa logica rispecchia perfettamente l'approccio di Hublot all'orologeria. Sin dalla sua fondazione nel 1980 e dall'introduzione del concetto originale che univa oro e caucciù, successivamente reinterpretato con il Big Bang nel 2005 e il Classic Fusion nel 2008, Hublot ha sempre considerato il tempo come un materiale, trasformando l'attimo in qualcosa che perdura oltre il tempo stesso.

"Tradurre il Balloon Dog nel linguaggio del Classic Fusion ha richiesto molto più che la semplice fusione di un'opera d'arte con un orologio già esistente. La sfida consisteva nel reinterpretare in modo radicale l'architettura del Classic Fusion attraverso il linguaggio visivo e scultoreo delle forme gonfiabili. Tradizionalmente caratterizzato da un profilo elegante e relativamente piatto, il Classic Fusion è stato completamente riprogettato per creare l'illusione di un volume e di una tensione 'gonfiati', come se ogni componente fosse stato modellato dalla pressione dell'aria" ha dichiarato Jeff Koons.

"Lavorare con Jeff Koons a questo progetto ha rappresentato un'avventura sia dal punto di vista artistico che tecnico. Ciò che sembra semplice e giocoso è, in realtà, uno straordinario esempio di ingegneria, maestria artigianale e cura dei dettagli. Abbiamo messo in discussione ogni principio costruttivo del Classic Fusion per creare l'illusione di rigonfiamento e volume, preservando al contempo l'integrità dell'alta orologeria. Ogni componente è stato ripensato, ridisegnato e perfezionato, lavorato su macchina CNC a 5 assi per ottenere la caratteristica forma vaporosa e poi rifinito meticolosamente a mano fino a raggiungere la perfezione. Questo progetto incarna perfettamente la filosofia di Hublot: mettere tutta la nostra maestria orologiera al servizio dell'emozione, dell'estetica e dell'innovazione" ha dichiarato Julien Tornare, CEO Hublot.

IL CLASSIC FUSION: MODELLATO DALL'ARIA

Ogni elemento del Classic Fusion Balloon Dog da 42 mm è stato riprogettato secondo il linguaggio visivo di Jeff Koons. L'architettura tradizionalmente elegante del Classic Fusion è stata trasformata usando geometrie dilatate, morbide superfici bombate e linee convesse per creare l'illusione di un orologio modellato dalla pressione dell'aria. Il risultato è giocoso, irriverente e molto sofisticato dal punto di vista tecnico, una fusione di alta orologeria e artigianalità che dà vita a un'estetica che risulta naturale e spontanea nella sua realizzazione.

Ispirato all'iconico Balloon Dog riflettente di Koons, l'orologio reinterpreta il Classic Fusion attraverso un linguaggio coerente fatto di forme arrotondate e volumi pieni d'aria. Per creare questa sensazione di volume e tensione, diversi elementi hanno assunto una conformazione bombata e sono stati rimodellati, dal vetro zaffiro alle teste delle viti in titanio, passando per la struttura convessa e 'vaporosa' del quadrante e l'architettura scultorea della cassa. Ogni superficie è stata rielaborata per preservare l'illusione di una pressione interna, che si estende attraverso il cinturino in pelle metallizzata, morbido e imbottito e i punti di fissaggio smussati. Come omaggio sia al cane che al palloncino, tra i dettagli distintivi figurano una corona ispirata a un palloncino, realizzata in alluminio stampato in caucciù, una "coda di palloncino" decorativa e flessibile a ore 10:30, un contrappeso della lancetta dei secondi a forma di Balloon Dog e indici e lancette dilatati rivestiti con Super-LumiNova.

Disponibile in acciaio inox lucidato a specchio o in alluminio anodizzato lucido nei suggestivi colori rosso e blu, l'alluminio è stato scelto appositamente per la sua capacità di riprodurre le tonalità vivaci e intense tipiche dell'opera di Koons. La complessità si manifesta anche all'interno del movimento stesso. Animato da un calibro automatico di manifattura, integra una massa oscillante in tungsteno progettata su misura, dalle forme arrotondate e voluminose che richiamano il linguaggio visivo della cassa.

Il Classic Fusion Balloon Dog porta avanti l'Art of Fusion di Hublot sperimentando con i materiali e innovando dal punto di vista tecnico. Presentato in un cofanetto ispirato al Balloon Dog, questo segnatempo amplia il concetto di morbidezza tipico di un oggetto gonfiabile. Il cane gonfiabile è realizzato con una finitura cromata, declinata in tinta con ciascuna variante dell'orologio. Le superfici verniciate effetto caucciù riprendono gli stessi canoni tattili e giocosi che caratterizzano l'orologio.

Dalla cassa dall'architettura scultorea e gonfiata ad aria, al movimento automatico di manifattura, il Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons è una potente espressione dell'innovazione, della maestria e dell'audacia che contraddistinguono Hublot. Ideato, sviluppato e assemblato nella Manifattura di Nyon, incarna la qualità e l'affidabilità di ogni creazione Hublot. Questa certezza trova espressione nel programma di garanzia 5+5 di Hublot, che estende la copertura fino a dieci anni; un impegno che affonda le sue radici nella fiducia che il marchio ripone in ogni orologio di manifattura e nella competenza dei team che lo realizzano.

Il Classic Fusion Balloon Dog, in edizione limitata di 200 esemplari, è disponibile nei punti vendita Hublot selezionati. Sarà inoltre esposto in alcune gallerie selezionate, rafforzando il dialogo tra arte contemporanea e orologeria.

HUBLOT: www.hublot.com - Email: press@hublot.com - Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

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