I SuperCluster raffreddati a liquido di Supermicro per i data center IA alimentati dai sistemi NVIDIA GB200 NVL72 e NVIDIA HGX B200 offrono un nuovo modello di calcolo exascale a risparmio energetico

Le soluzioni end-to-end raffreddate a liquido di Supermicro promuovono la transizione del settore verso data center IA sostenibili con la piattaforma NVIDIA Blackwell

SAN JOSE, California, 16 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per intelligenza artificiale, cloud, storage e 5G/Edge, sta accelerando la transizione del settore verso data center raffreddati a liquido con la piattaforma NVIDIA Blackwell per offrire un nuovo modello di efficienza energetica per la domanda energetica in rapida crescita delle nuove infrastrutture di intelligenza artificiale. Le soluzioni di raffreddamento a liquido end-to-end leader del settore di Supermicro si basano sulla piattaforma NVIDIA GB200 NVL72 per il calcolo exascale in un singolo rack e sono state avviate le campionature per selezionare clienti per la produzione su larga scala alla fine del quarto trimestre. Inoltre, i sistemi Supermicro 4U X14 e H14 raffreddati a liquido e i sistemi 10U raffreddati ad aria, recentemente annunciati, sono pronti per la produzione per il sistema NVIDIA HGX B200 a 8 GPU.

"Stiamo guidando il futuro dell'informatica IA sostenibile e le nostre soluzioni IA raffreddate a liquido vengono rapidamente adottate da alcuni dei progetti infrastrutturali di intelligenza artificiale più ambiziosi al mondo, con oltre 2000 rack raffreddati a liquido spediti da giugno 2024", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "La soluzione di raffreddamento a liquido end-to-end di Supermicro, con la piattaforma NVIDIA Blackwell, libera la potenza di calcolo, la convenienza e l'efficienza energetica della prossima generazione di GPU, come quelle che fanno parte di NVIDIA GB200 NVL72, un computer exascale contenuto in un singolo rack. La vasta esperienza di Supermicro nell'implementazione di infrastrutture IA raffreddate a liquido, assieme all'offerta di servizi completi in loco, software di gestione e capacità di produzione globale, offre ai clienti un netto vantaggio nella trasformazione dei data center con le soluzioni IA più potenti e sostenibili."

https://www.supermicro.com/it/soluzioni/ai-supercluster

I SuperCluster raffreddati a liquido di Supermicro per i sistemi basati sulla piattaforma NVIDIA GB200 NVL72 sono dotati delle nuove unità di distribuzione del refrigerante (CDU) avanzate in-rack o in-row e di piastre di raffreddamento personalizzate progettate per il modulo di calcolo che ospita due NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip in un fattore di forma 1U. NVIDIA GB200 NVL72 di Supermicro offre funzionalità di calcolo exascale IA in un singolo rack con la soluzione di raffreddamento a liquido end-to-end di Supermicro. La soluzione rack incorpora 72 GPU NVIDIA Blackwell e 32 CPU NVIDIA Grace, interconnesse tramite la rete NVLink di quinta generazione di NVIDIA. Il sistema NVIDIA NVLink Switch supporta 130 terabyte al secondo (TB/s) di comunicazione GPU totale con una latenza estremamente bassa, migliorando le prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale e di elaborazione ad alte prestazioni (HPC). Inoltre, Supermicro supporta la piattaforma NVIDIA GB200 NVL2 annunciata di recente, un sistema 2U raffreddato ad aria dotato di due GPU NVIDIA Blackwell e due CPU NVIDIA Grace strettamente interconnesse, ideale per una facile implementazione con carichi di lavoro diversificati, come applicazioni di inferenza LLM di grandi dimensioni, RAG, elaborazione dati e HPC.

I principali sistemi 4U raffreddati a liquido di Supermicro e i nuovi sistemi 10U raffreddati ad aria supportano ora il sistema NVIDIA HGX B200 a 8 GPU e sono pronti per la produzione. Le piastre di raffreddamento di nuovo sviluppo e l'unità di distribuzione del refrigerante in-rack da 250 kW di capacità ottimizzano le prestazioni e l'efficienza dei sistemi a 8 GPU, fornendo 64 GPU NVIDIA Blackwell da 1000 W e 16 CPU da 500 W in un singolo rack da 48U. È possibile installare fino a 4 nuovi sistemi raffreddati ad aria da 10U e integrarli completamente in un rack, con la stessa densità della generazione precedente, garantendo prestazioni di inferenza fino a 15 volte superiori e prestazioni di formazione fino a 3 volte superiori.

Il software SuperCloud Composer, la piattaforma completa di gestione dei data center di Supermicro, fornisce potenti strumenti per monitorare informazioni vitali su sistemi e rack raffreddati a liquido, unità di distribuzione del refrigerante e torri di raffreddamento, tra cui pressione, umidità, condizioni di pompe e valvole e altro ancora. Il modulo Liquid Cooling Consult (LCCM) di SuperCloud Composer ottimizza i costi operativi e gestisce l'integrità dei data center raffreddati a liquido.

Grazie all'ampliamento dell'infrastruttura per modelli di intelligenza artificiale con parametri multimiliardari, Supermicro è all'avanguardia nell'adozione di innovazioni di rete sia per InfiniBand che per Ethernet, tra cui NVIDIA BlueField®-3 SuperNIC e NVIDIA ConnectX®-7 a 400 Gb/s, NVIDIA ConnectX®-8, Spectrum™-4 e NVIDIA Quantum-3 per abilitare la rete a 800 Gb/s per la piattaforma NVIDIA Blackwell. NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet con i cluster di sistema NVIDIA HGX H100 e H200 da 4U raffreddati a liquido e da 8U raffreddati ad aria di Supermicro alimentano ora una delle più grandi implementazioni di intelligenza artificiale realizzate fino ad oggi.

Dalla prova di concetto (PoC) all'implementazione su vasta scala, Supermicro è un punto di riferimento unico che fornisce tutte le tecnologie necessarie, le soluzioni di raffreddamento a liquido, le soluzioni di rete e i servizi di installazione in loco. Supermicro offre un ecosistema completo di raffreddamento a liquido progettato internamente, che comprende piastre di raffreddamento personalizzate e ottimizzate per varie GPU, CPU e moduli di memoria, oltre a diversi fattori di forma e capacità di CDU, collettori, tubi flessibili, connettori, torri di raffreddamento e software di monitoraggio e gestione. Questa soluzione end-to-end si integra perfettamente nelle configurazioni a livello di rack, aumentando significativamente l'efficienza del sistema, attenuando la limitazione termica e riducendo al contempo sia il costo totale di proprietà (TCO) sia l'impatto ambientale delle operazioni del data center nell'era dell'intelligenza artificiale.

Supermicro al Summit globale OCP 2024

Per saperne di più, visita lo stand n. 21 dell'OCP Global Summit, a San Jose, California, dal 15 al 17 ottobre 2024.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione di schede madri, alimentazione e chassis favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione dell'azienda, e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2531103/Supermicro_Nvidia_Blackwell_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg