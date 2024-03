Il decalogo di Lucca Collezionando 2024

Cosa aspettarsi sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca:

gli eventi imperdibili, mostre e installazioni artistiche, incontri con gli autori, tavole originali, giochi e fumetti da collezione, (ri)scoperta delle atmosfere anni ’70, ’80 e ’90.

Lucca, 23 marzo 2023 – Le porte del festival vintage-pop più amato dagli appassionati e appassionate di ogni età sono finalmente pronte ad aprirsi: domani, sabato 24 marzo, prende il via la nuova edizione di Lucca Collezionando che anche quest’anno sarà ospitata negli spazi del Polo Fiere lucchese. Il pubblico è atteso in fiera a partire dalle 9 e fino alle 19: ospiti e autorità celebreranno alle 10 la cerimonia ufficiale di inaugurazione della due giorni, con qualche annuncio importante.

Per non perdere nulla, ecco un decalogo che aiuterà collezionisti e collezioniste e chi vuole esplorare gli universi vintage-pop godendo appieno del meglio della fiera.

SPEED PUZZLE: VINCERE LA SFIDA A TEMPO (E I BIGLIETTI PER LUCCA COMICS & GAMES 2024)

Anche quest’anno a Lucca Collezionando sarà possibile aggiudicarsi ben 100 biglietti di Lucca Comics & Games 2024 grazie a una gara di velocità! Nell’Area Lounge, ogni ora, 12 contendenti dovranno testare le loro destrezza costruendo nel minor tempo possibile il puzzle del poster di Lucca Comics & Games 2023 by FLIPP. Le prime 100 persone in classifica otterranno uno degli ambitissimi biglietti per il festival autunnale e i primi 25 classificati della mattina e del pomeriggio delle due giornate, vinceranno anche una copia del puzzle.

COMPLETARE LA PROPRIA COLLEZIONE (O INIZIARNE UNA NUOVA)

L’edizione 2024 del festival sarà la più ricca in assoluto in termini di offerta per il pubblico: circa 154 espositori tra i quali 9 specializzati nel mondo delle tavole originali, 20 diverse realtà editoriali, 44 fumetterie, 8 stand dedicati a collezionabili e vintage toys. Un’occasione per scoprire la grande editoria del fumetto da collezione, italiano, americano e giapponese, giochi di ruolo, da tavolo, action figures, statue, carte collezionabili, tavole originali, poster e molto altro.

CONOSCERE GLI AUTORI E LE AUTRICI E OTTENERE SKETCH E DEDICHE

Pronti a incontrare le decine di ospiti di questa edizione? Tra questi Daniele Caluri, autore del poster di questa edizione, lo scrittore e autore Carlo Lucarelli (con Cut-Up Publishing), Marilena Nardi pluripremiata illustratrice e vignettista satirica, Silver (al secolo Guido Silvestri) con il quale celebreremo i 50 anni di Lupo Alberto (in collaborazione con FMAV - Fondazione Modena Arti Visive), Silvia Ziche, Giorgio Cavazzano, Giancarlo Alessandrini e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di Mister No. E ancora Tito Faraci e Mario Gomboli, che dalla fine degli anni ‘90 è alla direzione di Diabolik per Astorina. Con la Lucca Manga School, la fiera ospiterà l’artista giapponese Yoshiyasu Tamura, autore del manga Fudegami (Shueisha) e di Devil’s Relics (Glénat). Non mancherà il mondo di Magic - The Gathering con l’artista bulgaro Svetlin Velinov. Al Paladedicando (piano terra del Polo Fiere) sarà possibile ritirare e ottenere autografi sulle stampe di Riccardo Innocenti, Martina Volandri, Giorgio Cavazzano, Gincarlo Alessandrini, Roberto Diso, Daniele Caluri e Lola Airaghi, Livia De Simone, Fabio D’Agata, Silver, Marilena Nardi, Svetlin Velinov, Majo. Nell’Artist Alley di Lucca Collezionando 34 tra autori e autrici incontreranno i fan per firmacopie, commission, sketch e disegno dal vivo.

ESPLORARE LA SELF AREA DI LUCCA COLLEZIONANDO

A Lucca Collezionando è possibile scoprire il mondo delle autoproduzioni del fumetto indipendente. Nel nuovo spazio Self Area, ideale proseguimento di una delle sezioni più amate di Lucca Comics & Games, saranno presenti gli stand dei collettivi Mammaiuto e Amianto Comics e della Libreria Inuit di Bologna. Quest’ultima porterà una selezione rappresentativa del mondo dell’autoproduzione che include Bomans, Studio Rebigo, Studio Pilar, LokZine, MalEdizioni, Renape, Incubo alla Balena, Attaccapanni Press, Sputnik, Blekboard, Bauci Press oltre a realtà di microeditoria internazionale (Nobrow Press, Fremok, Flying Eye Books, Peow Studio, Kush Komics).

SFIDARE VECCHI E NUOVI AMICI NEI TORNEI

Anche quest’anno, la community dei giocatori potrà sbizzarrirsi nell’area Sali e Gioca al primo piano, interamente dedicata a giochi da tavolo vintage, giochi di ruolo, miniature, wargame, modellismo e giochi di carte collezionabili. Non mancheranno i tornei per gli hardcore gamer: 5 appuntamenti con Magic: the Gathering, un torneo di Wings of Glory e uno di Blood Bowl saranno realizzati con la collaborazione di Arcana, AFBIS APS, Club De Fina Livorno, Arselle&Malapietra, Tuscanian MechWarriors, Centro del Fumetto di Livorno, Ludus In Tabula e Ludolega Lucchese. La Ludoteca Vintage by Ludissea 42 farà vivere un viaggio indietro nel tempo di qualche decennio con i suoi boardgame “stagionati”. Grazie al Bazar del gioco Usato il second hand diventerà un’occasione unica per dare una nuova vita ai propri giochi o acquistarli a un prezzo imperdibile. Tra le numerose campagne, anche Temple of the Frog, un’avventura completa e mai vista prima. E gli amici di Garfaludica guideranno il pubblico in nuove avventure,

RIVIVERE LE ATMOSFERE DI UNA SALA GIOCHI ANNI ‘80 E ‘90

L’Area Lounge al piano terra ospiterà una vera e propria sala giochi in stile anni ’80 e ’90, con i cabinati originali di Arcade Story. Quest’anno la scelta ricade sulla prima decade degli anni ’80 e sarà così possibile partecipare a un torneo di Tetris cercando di battere il freschissimo record, giocare a TV Tennis (una sorta di Pong cabinato a due o quattro giocatori), simulare con Sea Wolf, attraverso la visione periscopica, il lancio di siluri da un sottomarino e tante altre prove ancora. Ma nessuna sala giochi potrebbe essere completa senza il biliardino e il ping pong, con sfide appassionanti.

TRASCORRERE LA DOMENICA POMERIGGIO IN AREA LOUNGE TRA SIGLE, SFIDE E DJ SET

Musica e divertimento al centro della domenica pomeriggio in Area Lounge. Alle ore 15 le eroine e gli eroi di fumetti e cartoni anni ‘70 e ‘80 saranno al centro del Vintage Cosplay Contest, realizzato in collaborazione con Magic Dreams. Dalle ore 16,30, al via l’inedita sfida Dischi, maghette, fiori, caprette in cui le sigle dei cartoni anni ‘80 saranno protagoniste, in una vera e propria gara con due squadre vip sullo stile di Sarabanda. Il pubblico presente dal vivo nell'Area Lounge potrà votare la sigla delle sigle… con una sorpresa. Dalle ore 17,15 il divertimento continua con il DJ Set di DJ Osso in stile Collezionando.

CELEBRARE I 50 ANNI DI LUPO ALBERTO CON SILVER

Lupo Alberto compie 50 anni e Lucca Collezionando omaggia il suo autore Guido Silvestri in arte Silver, ospite e protagonista di due incontri (domenica pomeriggio) e di un’installazione che racconterà il suo percorso grafico e storico. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con FMAV - Fondazione Modena Arti Visive, che fino al 25 agosto ospita l’unica, grande mostra celebrativa dei 50 anni del Lupo (col biglietto di Collezionando ingresso ridotto a Modena).

RIDERE CON I PERSONAGGI DI AMICI MIEI

Lucca Collezionando ospiterà Addio, merdaiolo, un’esposizione di ventisei originali a pastello, formato A4, del portfolio che Daniele Caluri dedica agli indimenticabili personaggi di Amici Miei. Il vintage si sposa con il cinema anni ‘70 in un effetto nostalgia che ci riporterà alle atmosfere del film di Mario Monicelli. Dalle supercazzole del conte Mascetti all’uomo alla ricerca dell’amore Rambaldo Melandri, arrivando al giornalista Giorgio Perozzi, il barista Guido Necchi e tanti altri volti che dalla celluloide passano sulla carta grazie alla maestria dell’autore del poster 2024.

TRASCORRERE UN WEEKEND SLOW DAVVERO A MISURA DI FAMIGLIE

I biglietti di Lucca Collezionando sono disponibili sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori di 14 anni (valide anche per chi acquista il biglietto in loco). L’omaggio sarà garantito anche a persone con disabilità (in possesso di certificazione), membri dell’associazione ANAFI, membri dell’associazione AEFI, soci NONA ARTE, possessori del Level Up Lucca Comics & Games 2023, e chi porterà lo scontrino di un prodotto alimentare acquistato a Lucca Gustosa (23-24 marzo, Centro Storico di Lucca). E arrivare è davvero semplice: sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso il Polo Fiere di Lucca oppure usufruire del servizio di

navetta circolare gratuita in funzione dalle ore 8 alle 20, con partenza dalla stazione di Lucca e destinazione al Polo Fiere, e viceversa.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI DI SABATO 23 MARZO

SALA INCONTRI

10.00 – Lucca Collezionando 2024: l’inaugurazione con Mario Pardini (Sindaco di Lucca), Nicola Lucchesi (Amministratore Unico Lucca Crea), Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games), Dario Dino-Guida (responsabile Collezionando), Giancarlo Alessandrini, Roberto Diso.

11.00 – Nel segno di Tex con Fabio Civitelli, Giorgio Giusfredi.

12.00 – Carlo Lucarelli presenta Julian con Carlo Lucarelli, Stefano Fantelli, Marcello Mangiantini e Letizia Castagna.

13.00 – Lo scaffale di Collezionando – parte 1 con Paolo Gallinari, Mauro Giordani, Andrea Sani, Dimitri Moretti, Marco De Angelis.

14.00 – “Vissi d’arte, vissi d’amore”… ma di che campo?

con Daniele Caluri, Yesim Tonga, Emanuele Di Giorgi, Samuel Daveti, Sergio Algozzino, Flavio Rosati.

15.30 – Sbatti il fumetto in prima pagina con Riccardo Corbò, Luca Valtorta; moderano Emanuele Vietina, Rachele Bazoli, Veruska Motta.

16.30 – L’evoluzione della specie: Da Paperinik a PK, da Villa Rosa alla Ducklair Tower

con Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Tito Faraci, Alessandro Sisti; modera Andrea Parrella.

17.30 – 1934-2024: novant’anni di eroi a fumetti con Alberto Becattini; modera Pier Luigi Gaspa.

18.15 – SCLS presenta: Superuomo e Supereroi, una storia a fumetti con Marco Ciardi, Gianni Bono, Alberto Becattini. Prendendo spunto dal ritorno di SuperMike sulle pagine di Zagor, parleremo di superuomo e supereroi nei fumetti. Parteciperanno numerosi autori zagoriani.

PALADEDICANDO

10.00 – Riccardo Innocenti

11.00 – Martina Volandri

12.00 – Giorgio Cavazzano

13.00 – Giancarlo Alessandrini

14.00 – Roberto Diso

15.00 – Daniele Caluri

16.00 – Lola Airaghi

AREA LOUNGE

10.00 - 18.00 – Speed Puzzle

15.00 – Torneo di Tetris

16.00 – Anime a 45 giri – il DJ Set con DJV – pomeriggio in allegria con le melodie della nostalgia, con DJV.

SALI E GIOCA

10.30 – Torneo di Magic: The Gathering LEGACY BOAR’S PATH

14.00 – Torneo di Magic: The Gathering PAUPER

15.00 – L’avventura di Dungeons & Dragons scatola bianca Temple of the Frog.

Biglietti, sconti e convenzioni disponibili sulla pagina www.luccacollezionando.com/biglietti/

Mappa e programma www.luccacollezionando.com/programma-e-mappa-da-scaricare/

La newsletter di Lucca Collezionando: www.luccacollezionando.com