Il nuovo aspirapolvere a secco e umido Eureka RapidWash combina una notevole potenza di aspirazione e capacità avanzate di autopulizia

PARSIPPANY, N.J., 20 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, il marchio di pulizia della casa che vanta oltre un secolo di innovazione, annuncia il lancio di RapidWash, il suo ultimo aspirapolvere a secco e umido. Combinando una straordinaria potenza di aspirazione di 15.000 Pa e avanzate capacità di autopulizia in un design semplice, Eureka RapidWash è destinato a diventare la soluzione di pulizia preferita per le famiglie che desiderano elettrodomestici efficienti e comodi.

Lascia i pavimenti perfettamente puliti in una sola passata

Eureka RapidWash vanta un potente motore brushless CC (BLDC) in grado di raggiungere valori di aspirazione pari a 15.000 Pa, nonché una spazzola per pavimenti con una velocità di rotazione di 450 giri al minuto. Inoltre, il doppio design anti-impigliamento impedisce ai peli di avvolgersi attorno alla spazzola a rullo, mentre il design a bordo zero consente all'aspirapolvere di pulire gli angoli difficili da raggiungere. Con Eureka RapidWash si può essere certi che i pavimenti saranno perfettamente puliti in una sola passata.

Un aspirapolvere che si pulisce da solo

Pulire l'aspirapolvere stesso può essere tanto faticoso quanto pulire l'intera casa con aspiratori di alcune altre marche, ma Eureka RapidWash si prende cura di sé stesso in modo che chi lo usa non debba farlo. Dopo la pulizia, basta posizionare l'aspirapolvere nell'apposita base di pulizia e attivare la modalità di autopulizia premendo un pulsante. Una serie di getti d'acqua puliscono e sciacquano a fondo la spazzola a rullo che viene poi asciugata dalla base stessa per evitare la formazione di odori.

Più potenza e più funzionalità racchiuse in un design più leggero e semplice

Nonostante offra più potenza e più funzionalità, Eureka RapidWash è in realtà più leggero dei modelli precedenti. Con un peso di 8,16 libbre, RapidWash è più leggero del 6% rispetto al suo predecessore NEW400 e offre comunque spazio sufficiente per un intuitivo display LED che consente di controllare facilmente il livello di carica della batteria, la modalità di pulizia ed eventuali messaggi di errore

Tutto in RapidWash è focalizzato sulla comodità, dalla funzione di auto-propulsione che rende più facile guidare l'aspirapolvere alla funzione di pausa che consente di sospenderne il funzionamento per un momento senza bisogno di spegnerlo e riaccederlo costantemente.

Disponibilità

A partire dal 20 giugno 2024, Eureka RapidWash sarà inizialmente disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti con un prezzo al dettaglio di $ 279,99 e sarà successivamente lanciato in quattro paesi europei – Germania, Francia, Italia e Spagna.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan, USA, Eureka® offre una linea completa di aspirapolvere – modelli verticali, bidoni aspiratutto, aspirapolvere ad asta, portatili e senza fili, e robot aspirapolvere. Da oltre 100 anni Eureka continua a innovare e a portare sul mercato prodotti nuovi e molto interessanti, diventando un nome familiare nel Nord America e in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.eureka.com.

