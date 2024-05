Implantologia dentale, in Italia nascono nuove tecniche e soluzioni pensate anche per i pazienti problematici

Biella, 16/05/2024 - In Italia, si stima che siano oltre 15 milioni gli adulti che hanno subito almeno un intervento di implantologia dentale. Ogni anno, infatti, sarebbero 2,5 milioni gli interventi che vengono eseguiti negli studi dentistici italiani.

Uno dei motivi che porta sempre più persone a ricercare questa soluzione, che va dalla realizzazione di radici artificiali a supporto di denti singoli, fino a ricostruzioni complete di un’arcata dentale, è la parodontite.

Secondo uno degli ultimi rapporti della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) sono circa 30 milioni gli italiani che soffrono di parodontite e hanno un’infiammazione che può essere classificata anche come molto grave.

Questa infiammazione porta non solo al ritiro delle gengive ma anche alla caduta dei denti e a diverse problematiche dentali anche dolorose.

Per chi soffre di parodontite, ma anche più in generale per tutti coloro che hanno problematiche con una riduzione estrema dell’osso, sono sorte in Italia nuove tecniche chirurgiche innovative e riconosciute in campo medico a livello mondiale.

Il Dottor Roberto Villa specializzato in interventi di implantologia dentale, esperto conosciuto a livello internazionale, per aiutare tutti coloro che hanno problematiche quali la parodontite ha ideato una tecnica chirurgica avanzata, OnlyOne®, protocollo pubblicato anche con la definizione di “Novel Technique” da parte della rivista internazionale “The International Journal of Perodontics Restorative Dentistry”, settembre 2018.

OnlyOne: una tecnica chirurgica che aiuta i pazienti con parodontite avanzata

La parodontite è una patologia degenerativa che nel corso del tempo rende sempre più complesso mantenere il giusto stato di benessere dentale e gengivale e in molti casi, specie in quelli trattati non correttamente, comporta la perdita dei denti.

Uno dei problemi di questa patologia è la riduzione eccessiva del tessuto di supporto dei denti e quindi anche dell’osso dentale (osso alveolare). Quando c’è poco osso diventa complesso eseguire un corretto intervento di implantologia dentale.

Con la tecnica chirurgica del Dottor Villa, la tecnica di Implantologia Estetica OnlyOne, è possibile invece operare e realizzare una riabilitazione su impianti sia parziale che totale di arcata superiore e inferiore anche in presenza di problemi come la parodontite avanzata. Anche in queste situazioni i nuovi denti, nella maggior parte dei casi, escono dalla gengiva naturale del paziente e non da una flangia di gengiva artificiale.

Sul suo sito: clinicavilla.com è possibile vedere come sono stati risolti i casi di pazienti con parodontite avanzata e con poco osso.

Questo protocollo a carico immediato permette di estrarre denti irrecuperabili e di posizionare gli impianti in modo corretto con una tecnica mininvasiva che offre un eccellente risultato estetico finale che consente di ritornare ad avere gengive sane, bei denti, e un sorriso rinnovato.

XGuide: un altro strumento innovativo a supporto della chirurgia guidata

Il Dr. Villa grazie alla sua esperienza nel settore, oltre ad aver messo a punto una tecnica chirurgica che aiuta tutti coloro che soffrono di parodontite a trovare una soluzione adeguata con un intervento di implantologia dentale, è anche stato tra i primi ad utilizzare uno strumento innovativo che supporta nel migliore dei modi il medico durante l’operazione.

Il sistema X-Guide permette di fornire una visione tridimensionale in tempo reale delle strutture anatomiche e dell’osso dentale consentendo al chirurgo di posizionare al meglio gli impianti riducendo al massimo eventuali complicazioni dovute ad errori chirurgici.

Inoltre, questo sistema è ideale proprio per operare su coloro che soffrono di parodontite e che hanno una quantità di osso estremamente ridotta.

L’importanza dell’implantologia per riportare il sorriso a chi soffre di parodontite

I dati SiDP affermano che attualmente gli interventi di implantologia con protesi fisse o mobili vengono svolti per il 40% su pazienti che soffrono di parodontite grave.

Questa soluzione, infatti, è una delle migliori per riuscire a superare in modo idoneo le problematiche date da questa patologia che colpisce le gengive e deteriora nel tempo anche le ossa dentali.

Proprio per l’alta incidenza di questa patologia, le nuove tecniche di implantologia dentale sono davvero molto importanti per riuscire a fornire supporto a tutti quei pazienti che prima di queste non potevano trovare una soluzione ottimale per il ripristino del loro sorriso.

Queste sono alcune delle soluzioni implantologiche più innovative. In ogni caso è molto importante rivolgersi sempre a un professionista qualificato per riuscire a comprendere le migliori soluzioni per il giusto benessere gengivale e dentale a secondo della propria situazione iniziale.

