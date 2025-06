IMS Srl premiata come "Luogo di lavoro che promuove la salute" dalla Regione Lombardia

Milano, 24/06/2025 - MS Srl ha ricevuto un importante riconoscimento durante l’evento regionale “WHP Lombardia – Luoghi di lavoro che promuovono salute”, tenutosi il 23 giugno 2025 nella prestigiosa Sala Verdi del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano. L’iniziativa, promossa dall’ATS di Milano con il supporto della World Health Organization, ha coinvolto oltre 900 aziende lombarde che nel corso del 2024 si sono distinte per aver adottato buone pratiche orientate alla salute e al benessere dei lavoratori.

Il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Lombardia” ha l’obiettivo di incentivare cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, trasformandoli in ambienti favorevoli alla diffusione di stili di vita sani e alla prevenzione delle malattie croniche. Le aziende aderenti si impegnano a intraprendere percorsi di miglioramento continuo, attivando interventi concreti, sostenibili e strutturali: dalla promozione di un’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica, alla lotta contro il tabagismo, fino alle iniziative per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale.

A ritirare il premio per IMS è stata Elena Marangoni, CEO e Owner dell’azienda. La dottoressa Marangoni ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti una conferma della scelta strategica di investire nella prevenzione, nella salute e nella sicurezza sul lavoro, in una logica di crescita responsabile e attenzione alle persone.

La giornata, aperta dal Direttore del Conservatorio Massimiliano Baggio, ha visto la presentazione di otto esperienze aziendali virtuose selezionate all’interno della rete WHP. IMS Srl riconosciuta per la capacità di integrare innovazione, benessere e responsabilità sociale in modo concreto e misurabile.

IMS, che ha aderito al programma WHP nel 2024, ha confermato il proprio impegno con azioni tangibili, come l’introduzione di un distributore di alimenti salutari all’interno della sede, e con il conseguimento della certificazione ISO 14001, a testimonianza di una visione integrata che mette insieme benessere delle persone, qualità del lavoro e attenzione all’ambiente.

Un percorso coerente, premiato oggi pubblicamente, che rafforza la reputazione di IMS Srl come azienda capace di coniugare performance e valore sociale.

Contatti:

IMS Srl

Contatti per la stampa: https://www.imsmicron.it/



Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

