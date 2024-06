Industria Felix: metalli e costruzioni i settori più performanti nel Nord Est

Giovedì a Villa Cordellina Lombardi, in provincia di Vicenza, si terrà il 58esimo evento alla presenza di imprenditori e manager

Saranno premiate le 48 imprese più competitive di Veneto (16), Emilia Romagna (13), Friuli Venezia Giulia (10) e Trentino Alto Adige (9): i nomi

Fatturati in crescita: Verona prima per valori assoluti ma traina Venezia (+30%),Rimini (+27,4%) precede Bologna (+25,8%), Trieste e Gorizia appaiate al 24,5% e Bolzano (+31%) meglio di Trento (+30,7%)

Montecchio Maggiore (VI), 11 giugno 2024 - Metalli e costruzioni sono i due settori più performanti nelle regioni del Nord Est in relazione alla percentuale di società con un indice roe positivo, rispettivamente del 94,5 e 93,2 percento in Veneto,91,2 e 91,4 in Emilia Romagna, 90 e 91,5 in Friuli Venezia Giulia e 97 e 90,5 percento in Trentino Alto Adige: solo in quest’ultimo caso in mezzo tra i due si inserisce il vitivinicolo col 94,6%.

Fatturati in crescita in tutte e quattro le regioni settentrionali orientali. In Veneto la provincia di Verona è prima per valori assoluti, ma a trainare la regione è quella di Venezia con +30%. In Emilia Romagna Rimini (+27,4%) precede Bologna (+25,8%).

In Friuli Venezia Giulia Trieste e Gorizia sono appaiate al 24,5% con un 0,1% di differenza a favore del capoluogo di regione. L’Alto Adige fa meglio del Trentino: la provincia di Bolzano primeggia per valori assoluti, 58,6 miliardi contro 48,5 e lievemente per crescita, 31% contro 30,7%, ma entrambe sono performance positive.

È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci delle imprese nell’anno fiscale 2022 realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved, che sarà presentata più dettagliatamente giovedì 13 giugno (ingresso su invito) a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, a Villa Cordellina Lombardi, nel salone affrescato nel ‘700 da Giambattista Tiepolo, in occasione del 58° evento

Industria Felix, la quinta delle sette tappe del 2024. Saranno premiate le 48 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale nelle regioni del Nord Est. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C.

Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio della Provincia di Vicenza, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions e Musa Formazione e Lavoro.

Cerved presenterà a cura del sales director marketing intelligence Mario Redivo le prospettive di crescita, rischio e sostenibilità nelle 4 regioni coinvolte e durante l’evento si terrà anche un talk a cui parteciperanno il partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti, l’head of corporate di ELITE (Gruppo Euronext) Filippo Valenti, la partner e co-founder di M&L Consulting Group Silvia Ravani e il business developer manager di Leyton Italia Matteo Pierucci.

Qui di seguito i nomi delle 48 aziende premiate che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per regione e provincia in relazione alla sede legale.

Emilia Romagna (13). Bologna (3): Alfasigma S.P.A., Herambiente S.P.A., Magillaguerrilla S.R.L.. Modena (1): Microprecisione S.R.L.. Piacenza (1): Rajapack S.R.L.. Ravenna (2): Caviro Extra S.P.A., Cooperative Agricole VitiFrutticoltori Italiani Riuniti Organizzati.. Reggio Emilia (1): Elettrica 77 Automation S.R.L.. Rimini (5): Easy Market S.P.A., Green Solution S.R.L., Maggioli S.P.A., Scm Group S.P.A., Universal Pack S.R.L..

Friuli Venezia Giulia (10). Gorizia (1):Domini Legnami S.R.L.. Pordenone (2): Ar - Tre S.R.L., Roncadin S.P.A. Sb. Trieste (4): Edizioni El S.R.L., Estenergy S.P.A., Policlinico Triestino S.P.A., Trieste Marine Terminal S.P.A.. Udine (3): Bella Italia & Efa Village S.R.L., C.D.A. Di Cattelan S.R.L. Società Benefit, Modine Cis Italy S.R.L..

Trentino Alto Adige (9). Bolzano (4): Birra Forst S.P.A., Dolomiti Sport-Clinic S.R.L., Ris S.C.R.L., Roefix - A.G.. Trento (5): Ecoopera Società Cooperativa, Ferrari F.lli Lunelli S.P.A., Lincotek Trento S.P.A., Mdm S.R.L., Vetri Speciali S.P.A..

Veneto (16). Belluno (1): Evco S.P.A.. Padova (3): Autoscout24 Italia S.P.A., Eurodet Professional S.R.L., Gottardo S.P.A.. Treviso (2): Da Pino S.R.L., Espiù S.R.L.. Venezia (5): Da Lio S.P.A., Italbordi S.R.L., Santa Margherita E Kettmeir E Cantine Torresella S.P.A., Save S.P.A., Zignago Holding S.P.A.. Verona (2): Agsm Aim Energia S.P.A., Glaxosmithkline Manufacturing S.P.A.. Vicenza (3): City Green Light S.R.L., Serenissima Ristorazione S.P.A., Verallia Italia S.P.A..

