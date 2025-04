inGroup scala la classifica DSN Global 100 con un fatturato record

Crescita costante mentre inGroup offre sempre più valore ai suoi Membri e Partner

GUAYNABO, Porto Rico, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International celebra un importante traguardo: l’azienda si posiziona al 39° posto nella classifica delle 100 maggiori società di vendita diretta al mondo, stilata da Direct Selling News (DSN) per il 2025. Con un fatturato record di 253 milioni di dollari nel 2024 e una crescita del 23% rispetto all’anno precedente, inGroup guadagna ben sette posizioni rispetto alla classifica dell'anno scorso.

La DSN Global 100 premia le aziende di vendita diretta che superano i 100 milioni di dollari di fatturato annuo. Il salto di inGroup nella top 40 mondiale è stato trainato in gran parte dal successo e dall’innovazione della sua divisione di punta, inCruises.

“Siamo grati per questo riconoscimento, che testimonia il nostro continuo slancio e la crescente influenza del nostro modello di business,” ha dichiarato Michael “Hutch” Hutchison, Co-Fondatore e CEO di inGroup. “Abbiamo creato un sistema collaudato che permette a chiunque di trasformare la propria passione per i viaggi in un'opportunità di vita migliore. Vedere un numero sempre maggiore di Membri e Partner unirsi a noi è entusiasmante.”

L’esclusiva Membership del Club inCruises, basata su un sistema di abbonamento, consente ai suoi iscritti di risparmiare notevolmente su crociere, hotel e soggiorni in resort. Inoltre, il programma per Partner Promotori premia i partecipanti con vantaggi esclusivi, come la possibilità di viaggiare gratuitamente, oltre a un potenziale di reddito dinamico e ricorrente.

“I nostri programmi di Membership e Partnership stanno migliorando la vita di molte persone, offrendo esperienze di viaggio sempre più accessibili e vantaggiose,” ha affermato Doug Corrigan, Chief Marketing Officer di inGroup. “Sempre più Membri scelgono di viaggiare più spesso, mentre i nostri Partner stanno cogliendo reali opportunità di guadagno aiutando altri a scoprire il mondo a costi ridotti.”

Con una crescita costante sia in termini di fatturato che di presenza globale, inGroup si sta affermando come un protagonista di rilievo nel settore della vendita diretta e dell’industria del turismo. L’ampliamento della base di Membri, l’evoluzione dell’offerta e il modello basato sulla collaborazione con i Partner dimostrano il costante impegno dell’azienda nell’espandere l’accesso ai viaggi e creare nuove opportunità in tutto il mondo.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggio in abbonamento al mondo. Dal suo lancio nel 2016, inCruises ha aggiunto oltre un milione di Membri e Partner provenienti da oltre 200 paesi e territori. Nel 2022 è stato introdotto inStays, offrendo ai Membri l'accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, che possono essere utilizzati per prenotare crociere, hotel e resort attraverso il sito web di inCruises, che supporta 17 lingue.

inGroup sta facendo una differenza tangibile nella vita dei suoi Membri e offre un'opportunità di business di livello mondiale alla sua crescente rete di Partner. La base di membri del Club inCruises cresce esclusivamente tramite Partner referenti indipendenti, che possono guadagnare compensi condividendo i vantaggi esclusivi della Membership con altri.

inGroup International è fortemente impegnata a essere un'azienda responsabile a livello globale e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie. Per ulteriori informazioni, visita in.Group e inCruises.com.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1dd63f5-44b5-4ae5-ae62-86ff0700c454/it

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale GlobeNewswire