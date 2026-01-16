circle x black
Insieme verso il futuro della ricarica | Huawei pubblica le 10 principali tendenze del settore delle reti di ricarica per il 2026

16 gennaio 2026 | 18.38
SHENZHEN, Cina, 16 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il 16 gennaio, Huawei ha pubblicato le 10 principali tendenze del settore delle reti di ricarica per il 2026. Wang Zhiwu, Presidente di Huawei Smart Charging Network Domain, ha illustrato in modo esaustivo le tendenze del settore e della tecnologia.

Tendenza 1: Sviluppo di alta qualità

Dalle autovetture ai veicoli commerciali, l'"alta qualità" è diventata un requisito imprescindibile per le infrastrutture di ricarica ultraveloce, spingendo verso un upgrade su larga scala dei dispositivi di ricarica tradizionali per soddisfare il fabbisogno energetico dei diversi modelli di veicoli. Lo sviluppo di alta qualità si estenderà da "città con ricarica ultraveloce" a "città con ricarica megawatt" attraverso pianificazione, standard, supervisione e O&M unificati, consentendo ai partner del settore di trasformare l'alta qualità in alti rendimenti.

Tendenza 2: Ricarica ultraveloce completa

I modelli di veicoli con ricarica ultraveloce, finora considerati esclusivi, saranno adottati da tutti. L'applicazione estesa di materiali semiconduttori di potenza di terza generazione e di batterie di trazione ad alta velocità di carica (C) aumenterà ulteriormente la quota di mercato dei veicoli a ricarica ultraveloce. I veicoli commerciali con capacità di ricarica megawatt domineranno il mercato.

Tendenza 3: Elettrificazione della logistica su scala megawatt

La conversione da "carburante a elettricità" per attività commerciali redditizie porterà a una rapida espansione dei veicoli commerciali pesanti, che passeranno da applicazioni limitate e chiuse a un'adozione diffusa in tutti gli scenari. La riduzione dei costi delle batterie di trazione e l'innovazione delle tecnologie di ricarica a megawatt renderanno l'elettrificazione logistica su scala megawatt una tendenza inarrestabile, con notevoli vantaggi economici e sociali.

Tendenza 4: Stazioni su scala da cento megawatt

Nell'ambito della logistica elettrificata, le stazioni di ricarica da 100 MW diventeranno l'infrastruttura essenziale per le operazioni ad alta produttività. Fattori quali punti di forza tecnici, prezzi competitivi dell'elettricità e implementazione scalabile consentiranno potenti effetti cluster e garantiranno una redditività sostenibile a lungo termine per gli investimenti nelle stazioni di ricarica.

Tendenza 5: Sicurezza e affidabilità

Rispetto alle autovetture, i veicoli commerciali necessitano di una maggiore potenza di ricarica e di una maggiore capacità del sistema di accumulo di energia (ESS) nelle stazioni di ricarica. Pertanto, la sicurezza e l'affidabilità diventeranno requisiti fondamentali per le reti di ricarica. Rafforzata da una solida base di sicurezza informatica, l'architettura completa di protezione della sicurezza elettrica salvaguarderà alla perfezione persone, veicoli e caricatori.

Tendenza 6: Ricarica ultraveloce raffreddata a liquido

La ricarica ultraveloce raffreddata a liquido garantisce una dissipazione del calore e una protezione superiori, consentendo prestazioni affidabili in scenari di ricarica sempre più distribuiti. Al contrario, i sistemi convenzionali raffreddati ad aria hanno difficoltà in ambienti difficili, come temperature elevate, umidità, nebbia salina e polvere densa. In futuro, la tecnologia di raffreddamento a liquido verrà applicata ai veicoli e ai caricatori, consentendo una ricarica efficiente in megawatt e contribuendo alla riduzione complessiva dei costi dei veicoli.

Tendenza 7: ESS+caricatore basato su corrente continua

Un sistema ESS+caricatore basato su corrente continua può aumentare efficacemente la capacità di alimentazione, aiutando i clienti a implementare in modo rapido ed economico stazioni di ricarica ultraveloci, anche in luoghi con alimentazione di rete limitata. Questo sistema è ideale per aggiornare le vecchie stazioni a bassa capacità, consentendo di riadattare rapidamente le stazioni di ricarica ultraveloci o di implementarle ex novo con un'alimentazione di rete minima e massimizzando la capacità di soddisfare le esigenze di ricarica dei veicoli.

Tendenza 8: Costruzione di stazioni modulari

La soluzione modulare a livello di stazione è progettata per la costruzione ingegneristica e la messa in servizio dei dispositivi, adattandosi a un'ampia gamma di scenari di ricarica. Il suo basso costo, la rapida implementazione e la facilità di ricollocazione ne fanno una scelta flessibile, mentre il suo design durevole garantisce valore a lungo termine e protezione per gli investitori.

Tendenza 9: Micro-rete di campus

Il sistema fotovoltaico + ESS cgrid-forming integra la tecnologia di ricarica ultraveloce raffreddata a liquido e può funzionare in modalità on-grid o off-grid. Si tratta di una soluzione completa "fotovoltaico + ESS + caricatore + veicolo + rete" che aumenta la capacità di alimentazione, massimizza l'uso di energia verde e migliora i ricavi attraverso l'arbitraggio del tempo di utilizzo.

Tendenza 10: Potenziamento dell'intelligenza artificiale

L'evoluzione intelligente delle reti di ricarica consentirà la perfetta collaborazione tra reti, stazioni, caricatori e veicoli. Eliminando i compartimenti stagni digitali, migliorerà l'esperienza di ricarica end-to-end per i proprietari di veicoli e migliorerà l'efficienza complessiva della logistica e dei trasporti.

Huawei continuerà a collaborare con i partner per accelerare l'implementazione di reti di ricarica ultraveloci, fluide e di alta qualità, e cogliere le opportunità dell'elettrificazione della mobilità.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863441/Jointly_Charging_Road_Ahead_Huawei_Releases_Top_10_Trends_Charging.jpg 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/insieme-verso-il-futuro-della-ricarica--huawei-pubblica-le-10-principali-tendenze-del-settore-delle-reti-di-ricarica-per-il-2026-302663605.html

