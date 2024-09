Intelligenza Artificiale: sviluppi e previsioni da tutto il mondo ad AI Festival 2025 il 26 e il 27 febbraio a Milano

Dopo le oltre 6.000 presenze della prima edizione torna a Milano l’appuntamento internazionale ideato e organizzato da WMF - We Make Future che riunisce aziende, professionisti e startup del mondo AI. Un network globale quello che si riunirà dunque il 26 e il 27 febbraio 2025 presso gli spazi dell'Università Bocconi, Main Partner dell’evento, per discutere il presente di questa tecnologia e tracciarne gli sviluppi futuri. Già aperta la call for speaker internazionale e la prenotazione degli stand per aziende e startup innovative che intendono presentarsi in area espositiva.

Bologna, 13/09/2024. Business, formazione, esperti internazionali e un network di aziende, startup e VC di portata globale: il 26 e il 27 Febbraio 2025 a Milano, torna AI Festival, l’evento Internazionale sull’Intelligenza Artificiale ideato, prodotto e organizzato da WMF - We Make Future e Search On Media Group.

L’intelligenza artificiale torna dunque a essere esplorata dai migliori esperti non solo nazionali ma internazionali in un’edizione 2025 di AI Festival che promette un vero e proprio viaggio nel futuro della tecnologia più disruptive degli ultimi decenni. L’evento, che per la sua prossima edizione vede come Main Partner Università Bocconi, si svolgerà presso gli spazi dell’Ateneo: una nuova location pensata per ampliare e ottimizzare le opportunità della due giorni.

“Torniamo a Milano con una seconda edizione che alza l’asticella” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “L’intelligenza Artificiale evolve continuamente e il network globale del WMF, da cui nasce AI Festival, è tra i più aggiornati al mondo su questa tecnologia, contando al suo interno proprio coloro, tra esperti, istituzioni, aziende e startup, che stanno determinando l’evoluzione non solo dell’AI stessa, ma del mercato che ne deriva” e continua “il 26 e il 27 febbraio con AI Festival vedremo concretamente le sue applicazioni, ascolteremo gli esperti che ne stanno testando i confini e scopriremo le sue declinazioni non solo in ambito business ma anche sociale ed etico” e conclude “è davvero un onore tornare a Milano con un partner d’eccezione come Università Bocconi e con il supporto della Città per contribuire insieme alla formazione di imprese e professionisti sull’intelligenza artificiale.”

“Milano è oggi una destinazione che compete con successo a livello internazionale per attrarre grandi eventi congressuali e fieristici soprattutto perché offre, insieme a strutture e servizi a supporto degli organizzatori, un tessuto straordinario dal punto di vista della conoscenza, dell’innovazione e dello sviluppo finanziario e imprenditoriale” spiega Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale di Milano & Partners “Eventi come l’AI Festival costituiscono un’occasione di crescita dell’ecosistema locale, fatto di imprenditori, founder, giovani talenti, ricercatori, che beneficiano fortemente di questo scambio continuo con la frontiera dell’economia globale che giunge in città in occasione di appuntamenti come questo: il meglio dei mondi che si riuniscono qui per discutere delle ultime idee, tecnologie, strategie, prodotti, servizi e generano impatto nei settori chiave per lo sviluppo della città.

Il Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale guidato da Layla Pavone si è rivelato in questi anni un alleato prezioso, unitamente agli Assessorati di volta in volta interessati, nel proseguire questo approccio strategico che riguarda eventi in città ma anche quelli di promozione della destinazione Milano programmati all’estero: insieme siamo impegnati nell’organizzazione della Milano Digital Week in programma dal 10 al 14 ottobre e, sempre insieme, saremo a Barcellona per Smart City Expo, dal 5 al 7 novembre, con un’importante delegazione cittadina. Il modo migliore per prepararci all’AI Festival del 2025”.

“Con un dipartimento di Computing sciences e una diffusione dell’utilizzo dell’artificial intelligence in tutti i nostri corsi di laurea e ambiti di ricerca, la Bocconi, da sempre università di scienze sociali, è oggi di fatto un ateneo STEM”, spiega Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi. “ Fare ricerca d’impatto e formare studenti a prova di futuro vuol dire utilizzare i dati, saperli raccogliere, elaborare e analizzare, prendere decisioni a partire dai dati. Essere main partner dell’AI Festival è per noi il naturale proseguimento di un percorso iniziato anni fa che ci ha posizionato ai vertici sia nella ricerca di base che in quella applicata nel campo dell’AI e della data science. Per chi si occupa di marketing, finanza, economia giurisprudenza, management o politica oggi è indispensabile conoscere e utilizzare in modo consapevole ed etico l’AI”

Opportunità per aziende e startup: expo, lancio prodotti e business matching

Spazio allora a una due giorni pensata per agevolare l’incontro tra aziende e startup con soluzioni di AI, ma anche con professionisti specializzati nell’uso della tecnologia: attivi infatti i servizi di matching, l’AI job Placement e le aree dedicate agli incontri B2B che proseguiranno su entrambe le giornate. Ampio lo spazio dedicato all’esposizione di prototipi tecnologici, robotica intelligente e demo così come alle aziende e alle startup innovative che vorranno presentare servizi o prodotti durante il Festival. Già aperte infatti le prenotazioni per gli stand in area espositiva o per presentare la propria realtà sui palchi del Festival: per maggiori informazioni è sufficiente compilare il form nella pagina dedicata.

Formazione per professionisti del settore digital: Sale formative, stage e Plenaria

Torna anche la Formazione, quest’anno più tecnica e avanzata, per rispondere alle necessità del settore AI & Digital-Tech: attive dunque le sale formative tematiche in cui interverranno esperti e professionisti internazionali, con esperienze, studi e strategie concrete AI based; attivi anche gli stage dove ascoltare roundtable e interviste con ospiti, rappresentanti di fondi di investimento, VC e i progetti di Startup innovative con tecnologie AI e, infine, spazio agli interventi e allo show della Sala Plenaria, dove interverranno referenti di grandi aziende, istituzioni e ospiti da tutto il mondo, con talk ispirazionali e di visione ma anche presentazioni di ricerche e studi o lanci di prodotti in esclusiva.

Già ampia la partecipazione alla Call For Speaker per divenire relatrici o relatori di AI Festival 2025: per inoltrare la propria proposta di speech è sufficiente compilare il form nella pagina dedicata entro il 17/12.

Un nuovo appuntamento dunque i prossimi 26 e 27 febbraio 2025 per scoprire cosa aspettarsi dalla nuova era che stiamo plasmando con la tecnologia più disruptive di sempre, analizzando opportunità, costi, implicazioni e prospettive sul futuro che ci vedrà sempre più accompagnati dall’Intelligenza artificiale.

Il ticket di accesso ad AI Festival 2025 è disponibile in anteprima al soli 99€+IVA invece di 349€+IVA.

Tra gli speaker e le aziende della I Edizione

Una seconda edizione quella attesissima del 26 e 27 Febbraio 2025 che segue una prima di grande successo che ha registrato più di 6.000 presenze, oltre 100 speaker e 150 startup, più di 50 tra sponsor ed espositori e visto svolgersi più di 400 business meeting nella due giorni.

Tra le figure di spicco che hanno preso parte alla precedente edizione anche il campione mondiale di scacchi e attivista Garry Kasparov, speaker del calibro di Nestor Maslej (Stanford AI Institute) Roberto Viola (Commissione Europea), Brando Benifei (Parlamento Europeo e co-relatore dell’AI Act) Ernesto Belisario, Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, Raffaele Gaito, Founder di ia360.academy, Massimo Bullo, Marketing Brand Director di Vodafone, che hanno esplorato aspetti tecnici, professionali, etici, legali e di visione sull’Intelligenza artificiale. Tra i brand internazionali e le aziende presenti invece, anche: ESA - European Space Agency, Intel, Università Bocconi, HPA - High Performance Analytics, B4i - Bocconi for innovation, Egea, Exelab, SDA Bocconi - School of Management, Polimove, ENUAN, Hoepli, Low Code Italia, PwC Italia.

WMF - Fiera Internazionale sull’Innovazione : AI, Tech e Digital Il 4 - 5 - 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

