iProxima, Modena: “Risorse umane, i vantaggi della gestione diversificata dei contratti di lavoro”

Affidarsi a consulenti esperti e qualificati nel settore delle HR ed investire nella formazione del personale, strategie vincenti per reputation e business

Modena, 12 giugno 2024. L'importanza di valutare le numerose opportunità in ambito contrattualistico per le risorse umane di un'azienda è cruciale per garantire un ambiente lavorativo soddisfacente ed efficiente. Una corretta consulenza in materia contrattuale si rivela dunque fondamentale per assicurare la flessibilità necessaria per adattare i contratti alle mutevoli esigenze del mercato e dell'organizzazione stessa.

“Gli imprenditori devono essere consapevoli che la gestione dei contratti di lavoro dei dipendenti va ben oltre la loro semplice redazione e sottoscrizione”, evidenzia Alberto Razionale, Amministratore della iProxima di Modena.”Troppo spesso, invece, si ricorre alla stipula di contratti collettivi standardizzati che, di fatto, limitano la flessibilità dell'azienda nel gestire i diversi profili dei dipendenti, limitando la capacità di risposta alle sfide e alle opportunità emergenti sul mercato. Occorre che il management ed i responsabili delle HR comprendano ed adottino strategie che consentano di diversificare le tipologie dei contratti di lavoro in base alle esigenze specifiche dell’organizzazione. Una gestione dinamica e multiforme dei contratti è fondamentale per il successo dell’impresa e genera impatti positivi su tutte le parti interessate, in primis, un corretto e proficuo rapporto tra datore di lavoro e dipendenti. Oltre i dipendenti, a trarne vantaggi, sono anche i clienti, che si aspettano una fornitura di servizi senza interruzioni, così come i venditori ed i fornitori, che cercano partnership sempre più etiche e reciprocamente vantaggiose”.

Grazie ad un approccio grandangolare che comprende: consulenze specializzate sul lavoro, corsi di formazione sulla sicurezza personalizzati ed un comparto tecnico rivolto dal settore edile, iProxima fornisce un supporto a 360 gradi a piccole, medie e grandi imprese di Modena e Bologna. Il team di professionisti esperti in materia di consulenza del lavoro è in grado di offrire servizi personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda, attraverso un servizio di gestione dei rapporti di lavoro ed un supporto efficace nei passaggi potenzialmente critici. Il vasto background nel settore garantisce profondità ed ampiezza di conoscenza di tutte le tematiche tecniche, insieme a competenze relazionali e negoziali di livello direzionale, affiancando il cliente in tutte le fasi di un rapporto di lavoro: dall’assunzione alla cessazione o al licenziamento, nell’elaborazione della busta paga, dalle trattative sindacali alle procedure di cassa integrazione, dal supporto nelle vertenze individuali fino alla conciliazione.

“Una gestione dei contratti informata, appropriata e diversificata garantisce numerosi vantaggi, tra i quali: conformità legale, processi più fluidi, fiducia, reputazione e crescita del business”, sottolinea Razionale. “Ma non basta, un consulente specializzato deve essere in grado anche di offrire un supporto strategico per ottimizzare le risorse umane nel contesto aziendale. In un panorama socio-economico in rapida evoluzione, come quello attuale, la scelta di un consulente esperto che si occupi anche della formazione delle risorse umane diventa cruciale: affinare le competenze e le skills del personale contribuisce a creare un ambiente di lavoro più stimolante e produttivo, portando a risultati positivi nel medio e lungo termine all’intero ecosistema aziendale”.

