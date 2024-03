Kaspersky: attenzione alle truffe da premio Oscar

Milano, 8 marzo 2024. La 96a edizione degli Academy Awards, che premierà i migliori film del 2023, si terrà al Dolby Theatre di Hollywood il 10 marzo. Oppenheimer è in testa con 13 nomination, seguito da Poor Things e Killers of the Flower Moon con rispettivamente 11 e 10 nomination.

Gli Oscar aumentano notevolmente l’interesse del pubblico per i film che hanno ricevuto la nomination, un fenomeno che non passa inosservato ai criminali online. Sfruttando questa maggiore curiosità, i truffatori creano siti web di phishing che sembrano consentire l’accesso gratuito a questi film. Gli spettatori poco attenti e desiderosi di guardare i titoli acclamati possono ritrovarsi su questi siti sospetti, con l’elevato rischio di perdere i propri dati personali.

Secondo gli esperti Kaspersky le truffe più diffuse sono:

•Siti di streaming falsi:approfittando della crescente popolarità dei film nominati agli Oscar, i truffatori stanno creando falsi siti web per lostreaming che promettono l’accesso a questi titoli. Per ottenere ilpresunto accesso “gratuito”, gli utenti devono registrarsi per sottoscrivere un abbonamento fornendo i dati della carta di credito. Purtroppo, dopo aver inserito i propri dati personali, gli utenti non accedono ai film, ma le loro informazioni sensibili finiscono nelle mani dei truffatori. Questa pratica ingannevole causatransazioni non autorizzate e perdite finanziarie per le vittime.

•Download di film falsi:alcuni siti web che offrono il download di film conosciuti possono rivelarsi una trappola di phishing. Questi siti offrono diverse opzioni di download per un film, ma cliccando sui link questo non si avvia. Al contrario, gli utenti vengono reindirizzati a un’altra pagina contenente una serie di truffe, come finte offerte di denaro o estrazioni di premi. L’accesso a queste pagine può provocare la perdita di dati personali e di denaro.

Gli esperti di Kaspersky condividono alcuni semplici consigli che aiuteranno gli appassionati di cinema meno attenti a evitare il phishing:

•Verificare la legittimità del sito web: prima di guardare o scaricare film in streaming, è importante verificare sempre la legittimità del sito. Cercare recensioni online o utilizzare piattaforme affidabili, raccomandate da fonti legittime.

•Diffidare delle offerte troppo belle per essere vere: se un sito offre l’accesso gratuito a film attualmente nelle sale o appena usciti, probabilmente si tratta di una truffa. Quando l’accesso “gratuito” a un film richiede l’inserimento di dati bancari, è bene trattare il sito con cautela.

•Considerare l’utilizzo di una soluzione di sicurezza affidabile : proteggere i propri dispositivi installando un software antivirus affidabile e strumenti di sicurezza web, che sono in grado di rilevare e bloccare l’accesso ai siti di phishing, aiutando a evitare siti dannosi che a prima vista potrebbero sembrare legittimi.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net