Kohler Energy diventa Rehlko con un rebranding

KOHLER, Wisconsin, 17 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Energy ha ufficialmente dato via al rebranding e ha assunto il nuovo nome aziendale di Rehlko (pronunciato REL-co). Si tratta di una pietra miliare nella storia più che secolare dell'azienda, che fornisce soluzioni energetiche innovative e resilienti in grado di garantire indipendenza, agilità e sicurezza a infrastrutture, edifici e residenze di importanza critica.

Rehlko continuerà a operare come impresa indipendente. La società è diventata un'entità autonoma nel maggio 2024, quando Platinum Equity ha completato una transazione con Kohler Company per costituire l'attività autonoma Kohler Energy, come era allora denominata. Platinum Equity è il proprietario di maggioranza di Rehlko, mentre Kohler Company si conferma come partner di investimento.

"Con il nuovo marchio Rehlko affrontiamo con sicurezza il futuro come azienda indipendente, e celebriamo sia la nostra tradizione e impegno nell'affrontare le sfide energetiche più complesse, sia i valori fondamentali di tutto quello che facciamo e rappresentiamo", ha affermato Brian Melka, amministratore delegato di Rehlko. "Il nuovo nome dell'azienda deriva dalle sei lettere di Kohler e riflette l'affidabilità, la determinazione, la reinvenzione e la resilienza che sono state, e rimarranno, i tratti distintivi di questa organizzazione nell'affrontare le esigenze di energia distribuita del mercato, in continua evoluzione".

Rehlko continuerà a fornire controllo, resilienza e innovazione attraverso una gamma completa di soluzioni energetiche, tra cui la produzione e l'accumulo di energia e le tecnologie per le rinnovabili, tra altre cose.

Rehlko gestisce un ampio portafoglio di aziende leader, tra cui Power Systems, Engines, Uninterruptible Power, Home Energy, Clarke Energy, Curtis Instruments e Heila Technologies. Kohler Power Systems e Kohler Engines guideranno la transizione del marchio del portafoglio aziendale, che diventerà ufficialmente Rehlko entro la fine del 2024.

"Questo rebranding è più di un semplice cambio di nome intelligente. "Le lettere che compongono il nome Rehlko riflettono i nostri 100 anni e più di ricca tradizione con il marchio Kohler e rappresentano un coraggioso progresso nel nostro percorso, che punta a continuare a costruire e alimentare un futuro energetico sostenibile", ha affermato Francis Perrin, responsabile del marchio e della sostenibilità di Rehlko. "Il nostro nuovo marchio riposiziona la nostra attività all'avanguardia nell'innovazione e nella tecnologia di resilienza energetica, e ne dimostra la comprovata capacità di offrire ai clienti l'affidabilità e il controllo energetico che chiedono e di cui hanno bisogno. Il marchio Rehlko è più che mai mirato e orientato agli obiettivi".

Il signor Melka presenterà ufficialmente il nuovo marchio aziendale Rehlko al Fast Company Innovation Festival il 17 settembre e lancerà presto il nuovo sito web aziendale: Rehlko.com. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, l'azienda sosterrà il nuovo rebranding aziendale tramite un'azione di marketing multisfaccettata, tra cui una campagna pubblicitaria mirata per presentare Rehlko sulle principali pubblicazioni dei media commerciali e aziendali, con il tema "Resilienza è reinvenzione". L'azienda è entusiasta anche di confermare la partnership con due delle agenzie di comunicazione e branding globali di Interpublic Group ("IPG"), The Weber Shandwick Collective e FutureBrand, che hanno supportato rispettivamente il lancio e la progettazione del marchio.

Azienda con sede nel Wisconsin, Rehlko gestirà le sue attività in oltre 100 sedi nelle Americhe, in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa.

Leader mondiale nella resilienza energetica, Rehlko fornisce soluzioni energetiche innovative e fondamentali per supportare e migliorare la vita nei settori dell'energia domestica, dei sistemi energetici industriali e delle tecnologie di propulsione, offrendo controllo, resilienza e innovazione. Sfruttando la forza del suo portafoglio di attività (Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments ed Engines) e oltre un secolo di leadership nel settore, Rehlko crea resilienza dove e quando le capacità della rete non riescono, e supera il ripristino funzionale e individuale per creare vite e comunità migliori e un futuro energetico più duraturo e affidabile. Per ulteriori informazioni visitare il sito Rehlko.com.

Fondata nel 1995 da Tom Gores, Platinum Equity è una società di investimento globale con asset gestiti di oltre 48 miliardi di dollari USA e un portafoglio di circa 50 società operative al servizio di clienti internazionali. Platinum Equity è specializzata in fusioni, acquisizioni e operazioni, una strategia brevettata chiamata M&A&O®, acquisendo e gestendo aziende in un'ampia gamma di mercati aziendali, tra cui produzione, distribuzione, trasporti e logistica, noleggio attrezzature, servizi siderurgici, media e intrattenimento, tecnologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli ultimi 28 anni Platinum Equity ha completato oltre 450 acquisizioni.

