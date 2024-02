La 11ª edizione dei Wedding Awards di Matrimonio.com premia i migliori professionisti del settore nuziale in Italia

I Wedding Awards sono stati assegnati sulla base di più di 1 milione di recensioni delle coppie

●Matrimonio.com celebra la 11ª edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, a cui hanno partecipato le oltre 74.000 aziende che fanno parte della sua directory di professionisti.

●Il premio riconosce alle aziende delle diverse categorie del settore nuziale (banchetto, catering, fotografo, luna di miele, etc.) il titolo di professioniste più apprezzate dalle coppie che si sono sposate nel 2023.

●I Wedding Awards sono gli unici premi del settore assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate.

●Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, il 47% delle coppie utilizza internet per trovare fornitori di prodotti e servizi.

●Ecco alcune delle aziende italiane premiate tra i migliori fornitori del settore nuziale: Casale della Falcognana (Roma), Mustache Catering (Bologna), Fotosintesi (Avellino), Jazz'o (Salerno), Sunny Spose (Chieti) e Platz Travel (Catania).

Milano, 16 febbraio 2024 - Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è felice di annunciare i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno conquistato il prestigioso Wedding Award grazie al loro impegno e al duro lavoro dimostrato con i matrimoni del 2023. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento, il più prestigioso del mondo wedding. Un riconoscimento ancor più significativo se si considera che l’anno appena terminato ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità, dopo le innumerevoli difficoltà affrontate nel periodo pandemico. Grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, Matrimonio.com ha reso noti i nomi dei vincitori della 11ª edizione dei Wedding Awards, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni.

Cosa sono i Wedding Awards?

I Wedding Awards sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni sono diventati un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su più di 1 milione di recensioni di coppie iscritte su Matrimonio.com. Un dato davvero importante se si tiene conto che quasi la metà delle coppie in procinto di sposarsi (il 47%) utilizza internet per trovare fornitori di prodotti e servizi, così come emerge da Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

I Wedding Awards premiano le aziende più votate dalle coppie convolate a nozze nel 2023 tra i più di 74.000 professionisti di diverse categorie iscritte al portale, basandosi sulla professionalità e sulla qualità del servizio offerto. In tal senso, le coppie svolgono un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei premi, perché dopo aver usufruito dei servizi o prodotti acquistati per il matrimonio e soprattutto grazie alle loro preziose opinioni, sono proprio loro a decretare i vincitori. Tutto ciò rende questo premio senza dubbio il più prestigioso e ambito del settore, nonché il più apprezzato sia dai professionisti che dai futuri sposi in procinto di ingaggiare un fornitore e per i quali rappresenta una garanzia di professionalità ed esperienza nel settore nuziale. Non esiste, infatti, giuria migliore delle coppie soddisfatte di essersi affidate a dei professionisti per un’occasione così importante come le nozze.

Vincere un Wedding Award non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Secondo José Melo, Vicepresidente Sales Europa di Matrimonio.com: "Negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità. L’organizzazione dei matrimoni richiede sempre un'enorme quantità di lavoro, una minuziosa attenzione ai dettagli e tanta dedizione: i nostri vincitori hanno offerto questo e molto altro alle loro coppie. Noi di Matrimonio.com siamo orgogliosi di celebrare i fornitori che sanno andare oltre e che contribuiscono a rendere il giorno del matrimonio indimenticabile e speciale per tutti coloro che vi partecipano, in tutto il mondo".

Ecco alcuni dei vincitori dei Wedding Awards di quest’anno:

Banchetto: Castello Canalis (Torino), Posta Donini (Perugia), La Chiusa di Chietri (Bari), Villa Revedin (Treviso), Casale della Falcognana (Roma), La Plage Resort (Messina), Villa Zaccaria Ristorante Relais (Cremona).

Catering: Rocca Ricevimenti (Lecco), Galati Catering (Palermo), White Planning Events (Padova), Mustache Catering (Bologna), Gran Galà (Parma), Lovisolo Ricevimenti (Savona), International Catering (Roma).

Fotografia: Davide & Rebecca Photography (Udine), Fotosintesi (Avellino), Foto Service & Bellidù Wedding Planner (Monza e Brianza), Non Solo Pixel (Ravenna), Giovanni Paolone - Atlas Wedding Stories (Teramo).

Musica: Matrimonial Voice and Music (Roma), Dory Nacci StringSband (Bari), Musichepercerimonie (Sassari), Jazz'o (Salerno), Music in Love Band (Matera), Note in Festa (Prato).

Fiori e decorazioni: Le Rose di Sharon (Torino), Alberto Manzone (Roma), Chiara Landucci (Arezzo), Neve in Fiore (Bologna), Fiorista Cristina (Perugia), Ditelo con un Fiore (Cremona).

Sposa e accessori: Daniela Sposa (Venezia), Sunny Spose (Chieti), Le Mariage (Modena), CM Sposi (Cagliari), Atelier Marcelloni Sposa (Terni), Blanco Atelier (Catania).

Luna di Miele: Travel Design (Roma), Villeggiatour (Napoli), Platz Travel (Catania), Nessie Viaggi (Milano), Maracaibo Viaggi e Vacanze (Piacenza), Grifoviaggi (Perugia), Non Solo Viaggi (Cosenza).

I Wedding Awards vengono assegnati alle seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto Matrimonio, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi. L’elenco completo dei vincitori per categoria e provincia è disponibile qui.

