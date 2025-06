La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS: due anni di cultura, filantropia e musica per la solidarietà

16 Giugno 2025. La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS è attiva da 24 mesi, con sede a Sanremo e operativa livello nazionale: si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).In questi mesi di attività la fondazione ha organizzato diversi eventi soprattutto nel Ponente ligure e dal 16 novembre scorso si è presentata a Milano.

Da dicembre 2023 a luglio 2024, attraverso 7 eventi musicali benefici a favore di volta in volta di A.I.S.L.A. (Imperia-Savona), di A.L.Fa. P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo e di E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) di Sanremo, sono stati raccolti 2.635 euro.

Nel corso dei primi 6 mesi del 2025 ci sono stati altri eventi culturali e filantropici. Nella fattispecie, sul versante della solidarietà, il 12 gennaio ha avuto luogo presso la ex chiesa anglicana di Bordighera l’evento musicale benefico a sostegno di A.I.S.L.A. (Imperia- Savona) dal titolo ‘Musica e solidarietà con la Family Band” col trio De Franceschi (Renzo al fagotto, Simone al flauto e Vittorio al clarinetto) e sono stati raccolti 420 euro; il 12 aprile, invece, ha avuto luogo presso la chiesa luterana di Sanremo l’evento ‘Musica e Pace’ con l’organista Tiziana Zunino e con lettura di brani tratti da discorsi di premi Nobel per la Pace a cura dell’attore Francesco La Sacra. L’evento era a sostegno di A.L.Fa. P.P. di Sanremo e sono stati raccolti 720 euro.

A Milano questi sono stati gli eventi finora realizzati con successo: il 4 febbraio l’evento ‘Dinner with Kindness’ presso il famoso locale Loolapaloosa in cui si è parlato del valore della gentilezza nei vari ambiti della vita e del lavoro; il 29 marzo l’evento musicale ‘Un’Onda di Solidarietà: musica e sinergie per aiutare’ con il violinista Leonardo Moretti e il pianista Stefano Ligoratti presso la prestigiosa sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala. Nel corso dell’evento si è suggellata la sinergia tra la Fondazione l’Uomo e il Pellicano, Conflavoro PMI Varese e il comitato civico MI’impegno.

Sulla base di questa sinergia si è realizzato sabato 7 maggio un evento musicale propriamente benefico, nuovamente presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, a favore dell’Associazione Portami per Mano Onlus (composta da famiglie di bambini e ragazzi portatori di autismo e di altre fragilità) per il progetto di Pet Therapy Fattoria Asino Anch’io. Il concerto per pianoforte ha visto protagonista il maestro italo-brasiliano Helio Tortiroli e sono stati raccolti 1.115 euro.

Sabato 21 giugno alle ore 11, sempre presso la sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, la Fondazione l’Uomo e il Pellicano, parteciperà, come ospite e in partnership, all’evento musicale ‘The Joy of Music’ con l’illustre pianista e compositrice Cristiana Pegoraro, la quale eseguirà brani e melodie immortali da Bach al Musical.

Gli eventi che si sono svolti a Milano hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e sono stati importanti per le sinergie che si sono create: degno di nota quello benefico del 7 maggio. Tutti si sono segnalati per l’alto profilo di ospiti e relatori coinvolti e per l’alta qualità dei musicisti che vi hanno preso parte.

Dichiara il presidente Alberto Guglielmi Manzoni: “Far nascere e far crescere una fondazione non è per nulla facile. È un percorso, soprattutto agli inizi, molto in salita e per il quale bisogna armarsi di determinazione e pazienza. E poi, per fare bisogna avere: avere idee e progetti, quindi impegno e perseveranza nel porli in atto, e nondimeno avere denari. Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e desidero allora ringraziare tutti coloro che, nella casella degli Enti del Terzo Settore, vorranno indicare e scrivere il codice fiscale della fondazione l’Uomo e il Pellicano ( 01778000081) destinandole il 5 x 1000.

A proposito di aiuti per la fondazione, mi piace ricordare che all’evento di Milano svoltosi il 29 marzo u.s. è stata annunciata la nascita di una Giunta di Presidenza, vale a dire di un comitato di persone che mi stanno aiutando - e spero continueranno a farlo - nelle attività di promozione, relazioni pubbliche e raccolta fondi. Componenti della Giunta sono: Luisa Annoni (avvocato), Claudio Calcinati (consulente amministrativo), Carmelo Ferraro (avvocato), Tania Giammarresi (imprenditrice), Giuseppe Ligotti (commercialista), Paolo Pellegrinelli (consulente immobiliare senior). E questo è stato possibile dopo aver ufficialmente suggellato la sinergia tra la mia fondazione e Conflavoro PMI Varese, il cui presidente è il dr. Giuseppe Ligotti, insieme al comitato civico MI’impegno, che fa capo all’avv. Carmelo Ferraro. Desidero infine rivolgere un ringraziamento speciale al rag. Claudio Calcinati per il notevole impegno profuso nel coinvolgere persone e promuovere i vari eventi su Milano.

Contatti:

Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa www.editoriaweb.it



Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi