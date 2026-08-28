La Food and Drug Administration statunitense ha accettato la domanda di autorizzazione per un nuovo farmaco denominato "K-911", destinato a pazienti affetti da glaucoma e ipertensione oculare

NAGOYA, Giappone, 28 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Kowa Company, Ltd. (di seguito "Kowa") sta sviluppando K-911 per l'indicazione della riduzione della pressione intraoculare (IOP) nei pazienti con glaucoma o ipertensione oculare tramite la sua società affiliata impegnata nello sviluppo farmaceutico negli Stati Uniti, Kowa Research Institute, Inc. (con sede nella Carolina del Nord, USA). Kowa ha annunciato oggi che la New Drug Application (NDA) presentata alla U.S. Food and Drug Administration (FDA) il 30 giugno 2026 è stata accettata per la presentazione. La FDA effettuerà la sua revisione dell'NDA con una data di azione target del 30 aprile 2027, ai sensi del Prescription Drug User Fee Act (PDUFA).

K-911 (bimatoprost grenod) è un nuovo agonista del recettore del prostanoide FP, compreso l'ossido nitrico (NO) donatore di porzione, scoperto da Nicox S.A. (in seguito denominata "Nicox"), società farmaceutica francese focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di farmaci da prescrizione oftalmica. Kowa ha stipulato un accordo di licenza esclusivo con Nicox per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione in Giappone nel febbraio 2024 e per il resto del mondo ad esclusione di Cina, Taiwan, Corea e Sud-est asiatico nel luglio 2025.

"K-911" ha dimostrato un potente effetto di riduzione della PIO favorendo il deflusso dell'umore acquoso attraverso due vie: la via di deflusso convenzionale tramite la rete trabecolare del canale di Schlemm mediata da NO e la via di deflusso non convenzionale tramite l'uveosclero mediata da bimatoprost.

Attraverso lo sviluppo di K-911, Kowa mira a fornire una nuova opzione di trattamento per i pazienti con glaucoma e ipertensione oculare.

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