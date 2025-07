La longevità comincia d’estate: ecco perché il momento perfetto per cambiare abitudini è tra luglio e agosto

Milano 22 luglio 2025 – Non aspettare il primo segnale di affaticamento o fragilità per prenderti cura della tua salute. Il momento giusto per iniziare a vivere meglio è adesso e l’estate è l’alleato perfetto per farlo. È questo il cuore della nuova campagna sociale “Vivi l’età”, promossa da Meritene, che invita gli italiani a smettere di concepire il benessere come un’emergenza e ad iniziare invece a costruire ogni giorno la propria longevità attiva.

A guidare questa nuova visione è il Prof. Ennio Tasciotti, Professore Ordinario di Tecnologie Mediche Avanzate per Invecchiamento e Benessere presso l’Università San Raffaele di Roma e Direttore dello Human Longevity Program all’IRCCS San Raffaele di Roma.

“Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale nella prevenzione: non possiamo più pensare alla salute solo quando qualcosa si rompe” - spiega Tasciotti. “Bastano 2 mesi per avviare un cambiamento profondo e 3 mesi per consolidarlo. Questi tempi sono confermati dalla neuroscienza: uno studio del London University College ha evidenziato che la formazione di una nuova abitudine richiede mediamente 66 giorni. Durante questo periodo, si attivano e rafforzano i circuiti neurali nella corteccia prefrontale e nei gangli della base, trasformando un atto deliberato in un comportamento spontaneo . Uno studio del CalTech ha dimostrato che quando si parla di abitudini più complesse – come l’attività fisica regolare, specie se richiede un cambio drastico della routine – serviranno dai 3 ai 6 mesi per consolidare quella nuova abitudine e stabilizzarla all’interno della propria routine. Questo “automatismo neurale” è la ragione per cui una scelta salutare sostenuta con disciplina, diventa parte del nostro stile di vita senza sforzo. Quindi serve metodo e costanza, ma partire al momento giusto, semplifica il processo, e quel momento è proprio l’estate”.

Perché iniziare d’estate conviene?

Il Prof. Tasciotti identifica almeno quattro buone ragioni per le quali l’estate è la stagione ideale per dare il via ad un nuovo stile di vita orientato alla salute:

Mangiare meglio è più facile: la tavola estiva è naturalmente ricca di frutta e verdura di stagione, che presenta concentrazioni superiori di vitamine, antiossidanti e composti fitochimici (polifenoli, flavonoidi e carotenoidi) che aiutano l’organismo a contrastare l’infiammazione, lo stress ossidativo e l’invecchiamento cellulare. A questi si aggiungono le fibre alimentari, fondamentali per il benessere dell’intestino, la regolazione glicemica e la modulazione del microbiota. È stato dimostrato che una dieta ricca di frutta e verdura varia e stagionale favorisce un migliore equilibrio dei micronutrienti e ha un impatto positivo su pressione arteriosa, colesterolo e risposta immunitaria. La disponibilità e qualità dei prodotti estivi rendono questa stagione il momento ideale per rafforzare abitudini alimentari sane e protettive sul lungo termine. Fare movimento è più piacevole: giornate lunghe e clima favorevole incentivano l’attività fisica all’aperto, dal camminare al nuoto, con effetti positivi immediati su corpo e mente. Allenarsi in ambienti naturali (parchi, spiagge, boschi e percorsi verdi) migliora l’umore, favorisce il rilassamento, riduce i livelli di cortisolo e stimola il recupero fisiologico più di quanto accada in ambienti chiusi o urbani. Alcuni studi hanno confrontato gli stessi individui in contesti diversi, evidenziando come il contatto con la natura aumenti anche l’adesione a lungo termine all’esercizio. I benefici si osservano anche in persone con patologie croniche: il “green exercise” ha dimostrato di migliorare la loro qualità della vita, la salute fisica e il benessere psicologico, una vera e propria forma di medicina preventiva accessibile a tutti. Le relazioni sociali rifioriscono: Le lunghe giornate estive, la sospensione delle routine quotidiane e l’invito a uscire favorscvono incontri, hobby e attività di gruppo all’aperto. Ma il valore della socialità non è solo un piacevole passatempo: è un fattore chiave per la salute psico‑fisica e per una vita più lunga, come dimostrano numerosi studi clinici. Una meta-analisi condotta dal Centre for Healthy Brain Ageing ha dimostrato che chi mantiene relazioni sociali regolari riduce in modo significativo il rischio di declino cognitivo lieve, demenza e mortalità. L’interazione sociale attiva si configura quindi come una forma di prevenzione neurocognitiva, al pari dell’attività fisica e di una dieta equilibrata. Si dorme (e si recupera) meglio: La luce del sole è il più potente attivatore del nostro orologio biologico, attraverso il rilascio di melatonina e l’allineamento del ritmo sonno‑veglia. E’ ormai consolidato che esporsi alla luce solare – soprattutto al mattino – favorisce un riallineamento naturale, favorendo addormentamento più veloce e sonni più profond. Inoltre l’estate, grazie all’attività fisica rilassata all’aperto e alla riduzione dello stress, aiuta a regolarizzare i livelli di cortisolo – l’ormone dello stress. Una vasta analisi basata sui dati UK Biobank (400.000 partecipanti) mostra che ogni ora in più passata all’aperto durante il giorno è associata a un miglioramento dei ritmi circadiani, dell’umore e della qualità del sonno.

Dall’estate all’autunno: come non mollare?

Iniziare è importante ma lo è altrettanto non vanificare gli sforzi fatti. Ecco perché il Prof. Tasciotti sottolinea l’importanza di una transizione graduale, al rientro dalle vacanze:

“Settembre non deve essere uno spartiacque traumatico” - consiglia Tasciotti. “Il segreto è reintegrare gradualmente le buone abitudini nella routine quotidiana, senza sovraccaricare corpo e mente. La costanza è un ingrediente chiave della longevità e del benessere duraturo. Studi clinici dimostrano che la regolarità nello stile di vita ottimizza la stabilità metabolica e migliora l’efficienza dei tessuti, producendo effetti positivi su cuore, muscoli e cervello. Ricerche longitudinali indicano che mantenere una routine costante di attività fisica, alimentazione equilibrata e sonno regolare riduce l’incidenza di malattie cardiovascolari e metaboliche, preserva la massa muscolare e la funzionalità fisica, favorisce la plasticità cerebrale, e rallenta il declino cognitivo. Questi benefici derivano dal fatto che gli organi e i sistemi fisiologici rispondono positivamente a stimoli regolari e continui, che permettono di consolidare le modifiche salutari fino a renderle automatiche e sostenibili nel tempo. In altre parole, non serve un cambiamento drastico e immediato, ma un impegno costante e progressivo che faccia della salute un’abitudine stabile, sostenibile e naturale.”.

La campagna sociale “Vivi l’età” di Meritene, brand di Nestlé Health Science per la nutrizione completa e il benessere degli adulti, si propone di diffondere questa consapevolezza attraverso contenuti educativi, consigli pratici e testimonianze reali, con l’obiettivo di ispirare ogni persona, a qualsiasi età, ad essere protagonista attiva del proprio benessere con energia, libertà e consapevolezza.

Fonti

Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world.European Journal of Social Psychology, 40(6), 998–1009. https://doi.org/10.1002/ejsp.674

McAteer, G., & Chater, N. (2025).How long does it take to form a habit? A systematic review of habit formation interventions. Healthcare, 13(1), 117.https://doi.org/10.3390/healthcare13010117

Welch, A. A., McTaggart, A., Mulligan, A. A., Day, N. E., & Bingham, S. A. (2005). Dietary intake and status of carotenoids, vitamin C and vitamin E in a general population: A cross-sectional study. British Journal of Nutrition, 93(5), 735–743. https://doi.org/10.1079/BJN20051334

Devirgiliis, C., Guberti, E., Mistura, L., & Raffo, A. (2024). Effect of Fruit and Vegetable Consumption on Human Health: An Update of the Literature. Foods, 13(19), 3149. https://doi.org/10.3390/foods13193149

Rogerson, M., Gladwell, V. F., Gallagher, D. J., & Barton, J. L. (2022). Psychological benefits of green exercise in wild or urban greenspaces: A meta-analysis of controlled trials. Urban Forestry & Urban Greening, 68, 127458. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127458

Laezza, L., Vacondio, M., Fornasiero, A., Pellegrini, B., Pasini, M., Brondino, M., & De Dominicis, S. (2025). Evaluating the benefits of green exercise: A randomized controlled trial in natural and built environments assessed for their restorative properties. Psychology of Sport and Exercise, 80, Article 102883. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102883

Kuiper, J. S., et al. (2015). Social relationships and risk of dementia: A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies. Ageing Research Reviews, 22, 39–57. https://doi.org/10.1016/j.arr.2015.04.006

Burns, A. C., Saxena, R., Vetter, C., Phillips, A. J. K., Lane, J. M., & Cain, S. W. (2021). Time spent in outdoor light is associated with mood, sleep, and circadian rhythm-related outcomes: A cross Journal of Affective Disorders, 292, 267–275. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.056

Moyers, S. A., & Hagger, M. S. (2023). Physical activity and cortisol regulation: A meta-analysis. Biological Psychology, 179, 108548. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2023.108548

Devirgiliis, C., Guberti, E., Mistura, L., & Raffo, A. (2024). Effect of Fruit and Vegetable Consumption on Human Health: An Update of the Literature. Foods, 13(19), 3149. https://doi.org/10.3390/foods13193149

Contatti:

Nestlé – Relazioni esterne

Barbara Desario

barbara.desario@it.nestle.com

Ufficio Stampa:

Bianca Savonarola bianca.savonarola@edelman.com

Daria Signorotto daria.signorotto@edelman.com

Gruppo Nestlé

ll Gruppo Nestlé opera in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 nella produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo. Nel nido che condividiamo - simbolo di protezione, crescita e identità - lavoriamo ogni giorno per sostenere il benessere delle persone di tutto il mondo, con un impegno concreto verso la nutrizione, il pianeta, le persone e le comunità in cui operiamo. Presente da oltre 110 anni in Italia, Nestlé rinnova ogni giorno il suo impegno attraverso azioni concrete, esprimendo con i propri prodotti e marchi tutto il buono dell’alimentazione. L’azienda opera nel Paese in 9 categorie merceologiche, con un portafoglio di oltre 90 marche, tra cui: Meritene, Pure Encapsulations, Vital Proteins, Optifibre, Modulen, Solgar, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite e aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

Seguici sui nostri canali: nestle.it | @nestleit | fb.com/NestleIT | Nestlé Italia

#goodfoodgoodlife #goodbrands #ilnidochecondividiamo

Contatti:

Nestlé – Relazioni esterne

Barbara Desario

barbara.desario@it.nestle.com

Contatti:

Immediapress

Ufficio Stampa:

Bianca Savonarola bianca.savonarola@edelman.com

Daria Signorotto daria.signorotto@edelman.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.