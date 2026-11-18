Applicato sui tetti dei veicoli, questo rivestimento dall'elevata riflettività e ad alte prestazioni utilizza una tecnologia di gestione termica per ridurre l'accumulo di calore e mantenere gli interni molto più freschi.

ST. PAUL, Minn., 18 novembre 2026 /PRNewswire/ -- 3M lancia la Pellicola 3M™ Cooling Film, una soluzione di gestione del calore applicata sul tetto che aiuta a mantenere più freschi gli abitacoli dei veicoli, riducendo la richiesta di raffreddamento e migliorando l'efficienza operativa al crescere delle sfide legate al calore nel settore dei trasporti.

"Il calore è una problematica sempre più complessa per le operazioni di trasporto nei climi più caldi, poiché influenza l'efficienza dei veicoli, il carico e il comfort", ha affermato Wendy Bauer, Group President della divisione commerciale Transportation and Electronics Business Group. "La Pellicola 3M™ Cooling Film aiuta i clienti ad affrontare le sfide in cui ogni grado è importante".

La pellicola utilizza una tecnologia avanzata di gestione termica per riflettere oltre l'85% della radiazione solare. È progettata per ridurre l'accumulo di calore senza richiedere consumi aggiuntivi, resiste all'esposizione UV, alla pioggia e ai cicli di temperatura, e mantiene una riflettività elevata per anni.

A seconda dell'applicazione, gli operatori possono beneficiare di:

Progettata e testata per applicazioni nel settore dei trasporti

La Pellicola 3M™ Cooling Film è studiata per l'uso sui tetti dei veicoli, tra cui:

Ulteriori vantaggi della pellicola includono:

Supportata dall'esperienza di 3M nei trasporti, nella grafica e nei materiali avanzati, la Pellicola 3M™ Cooling Film fa parte di un più ampio portafoglio di soluzioni per la gestione del calore e pellicole per il branding che aiuta i clienti a migliorare il comfort, le prestazioni operative e il valore a lungo termine.

Per ulteriori informazioni sulla Pellicola 3M™ Cooling Film visita 3mitalia.it/CoolingFilm

Informazioni su 3M

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