"La voce del cuore inCanto": Fabio Polsinelli svela il legame tra musica e spiritualità

il 1 Giugno ore 17,00 iH Hotel a Roma

Roma, 29 maggio 2024. La musica come veicolo di spiritualità e amore è il tema centrale del nuovo libro di Fabio Polsinelli, "La voce del cuore inCanto", che verrà presentato il 1° giugno alle ore 17:00 presso la Sala Diamante dell'iH Hotel di Roma. In questa opera, Polsinelli esplora come Dio e l'amore si manifestano attraverso le canzoni italiane dagli anni '70 ad oggi, offrendo una lettura appassionata e approfondita di testi musicali che hanno segnato la storia della musica italiana.

Un viaggio tra musica e spiritualità

Fabio Polsinelli guida il lettore in un percorso che intreccia la sua storia personale con un'analisi filologica delle opere di grandi cantautori italiani. Renato Zero, Francesco Guccini, Franco Battiato, Lucio Dalla, Giorgia, Antonello Venditti, Laura Pausini, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Rino Gaetano sono solo alcuni dei nomi i cui testi vengono esaminati. Polsinelli non si limita a una semplice analisi dei testi, ma cerca di scoprire il messaggio divino e d'amore che si cela dietro le "canzonette" popolari.

Il valore della musica secondo Polsinelli

Secondo l'autore, la musica ha il potere unico di connetterci a livelli profondi di coscienza e spiritualità. «Un trattato di scienza e coscienza, psicologia e spiritualità», così Polsinelli descrive la sua opera, aggiungendo che è fondamentale "mettersi in ascolto e affidarsi a un dono che solo la musica può offrire". Le parole degli illustri cantautori sono accompagnate da citazioni di figure come Mahatma Gandhi, Albert Einstein e Carl Gustav Jung, che arricchiscono l'analisi con una dimensione filosofica e scientifica.

La presentazione del libro

La presentazione del libro vedrà la partecipazione del critico letterario Cinzia Baldazzi, autrice della postfazione, e di Valeria Berti, autrice della prefazione. L'evento sarà arricchito da momenti musicali a cura di Daniele Savelli e dai video-saluti di Davide Berton di Radio Subasio e degli autori televisivi Alessandra Curia e Giuseppe Bosin. Questo appuntamento promette di essere non solo una presentazione letteraria, ma un'esperienza sensoriale che unisce parole e musica.

Un'opera per tutti gli amanti della musica

"La voce del cuore inCanto" è un libro che si rivolge a tutti gli amanti della musica e a coloro che credono nel potere trasformativo delle canzoni. Polsinelli invita i lettori a riscoprire la profondità dei testi musicali e a vedere oltre la superficie delle melodie, trovando in esse un messaggio di amore e spiritualità. La presentazione del libro sarà un'occasione unica per immergersi in questo affascinante mondo e scoprire come la musica può essere una guida per l'anima.

Non perdete l'appuntamento con Fabio Polsinelli e il suo viaggio nel cuore della musica italiana, il 1° giugno a Roma.

Per informazioni :

+393299499211

fabio.pols@libero.it

https://it-it.facebook.com/fabio.polsinelli.1