L’artista cinese della tempera Li Xiaogang protagonista di una mostra a Venezia

VENEZIA, ITALIA - Media OutReach Newswire - 15 ottobre 2026 - Il rinomato pittore e docente Li Xiaogang, nato a Pechino nel 1958 e vicepresidente della Li Keran Academy of Painting, è tra gli artisti protagonisti della mostra di ricerca «Metamorphosis: Beyond the Real – Searching for Victoria Lu. When Humans and AI Think Together, the Story Begins». Allestita presso Ca’ Foscari Esposizioni (Dorsoduro 3246) nell’ambito della 61ª Biennale d’Arte di Venezia, la mostra è curata da Angelo Maggi, curatore capo, in collaborazione con i co-curatori Fei Jun, Fu Sen e Chuang Cheng-chi. Il percorso espositivo ripercorre la vita della critica e curatrice Victoria Lu e approfondisce i temi dell’autorialità, della memoria e della soggettività nell’era dell’intelligenza artificiale.

Inserite in un percorso narrativo incentrato sulla tecnologia (visionabile al link https://www.youtube.com/watch?v=jSy-HJuSXYc), le opere di Li Xiaogang esprimono pazienza, sobria dignità e una profonda sensibilità umana. Stratificate con pazienza attraverso un meticoloso lavoro manuale, le superfici materiche dei suoi dipinti a tempera donano a ritratti, nature morte e paesaggi rurali un’atmosfera di quiete e atemporalità. La sua ricerca artistica intreccia la sensibilità del mono no aware, una profonda consapevolezza della transitorietà dell’esistenza, con l’eredità pittorica di Piero della Francesca, Andrew Wyeth e Balthus.

Riflettendo sul ruolo centrale dell’intelligenza artificiale nella mostra, Li sottolinea come l’emozione umana e la presenza tangibile restino insostituibili. A fronte della rapidità con cui opera l’intelligenza artificiale, la pittura a tempera richiede tempi di realizzazione distesi, evidenziando un contrasto che valorizza l’importanza della maestria artigianale.

Per Li, partecipare alla mostra significa riscoprire le origini storiche della tecnica pittorica che utilizza. Dopo gli studi post-laurea in Giappone con il maestro della tempera Ritsuo Maeda, Li si è dedicato nel 1992 allo studio della tempera e dell’affresco rinascimentali in Italia. Da allora, prosegue il suo impegno nel promuovere e diffondere la tradizione cinese della pittura a tempera presso il pubblico internazionale. «In ultima analisi, l’arte ci mette di fronte alla condizione umana universale. Al di là delle distinzioni geografiche e delle tradizioni artistiche, mi auguro che il pubblico internazionale possa cogliere come la tempera, antica tecnica pittorica occidentale, possa essere reinterpretata attraverso una prospettiva orientale, dando voce a un’esperienza umana condivisa del tempo, della memoria e delle emozioni», Li Xiaogang

Per approfondire il percorso artistico di Li Xiaogang e ammirare una selezione più ampia delle sue opere, visita https://atelierxg.com/li-xiaogang.

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Atelier XG cura la rappresentanza internazionale dell’artista Li Xiaogang, promuovendo le sue opere e sviluppando collaborazioni con collezionisti, istituzioni e realtà culturali in tutto il mondo.

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