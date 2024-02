Lauretta Cecchitelli, Laurantea: “Luminosità e spazi verdi, ecco le principali richieste di chi vuol comprare casa”

La responsabile dell’agenzia immobiliare di Morlupo, a nord di Roma, approfondisce le dinamiche del settore in un periodo storico dalle variegate sfaccettature

Roma, 9 febbraio 2024. L’impatto di un evento come la pandemia ha profondamente cambiato le abitudini dei consumatori, con l’ambito immobiliare che ha risposto tempestivamente alle nuove richieste di spazi più grandi, luminosi e con aree verdi. “È una vera e propria rivoluzione quella avvenuta negli ultimi anni. Sempre più persone si spostano dalle grandi città a favore dei comuni della vasta area, dove la qualità della vita è nettamente superiore e le abitazioni sono spesso legate a spazi verdi e ambienti luminosi”, spiega Lauretta Cecchitelli, responsabile a Morlupo, località sita a Roma nord, dell’agenzia immobiliare Laurantea. Zone collinari, natura circostante, aria pulita: le persone hanno modificato repentinamente le loro abitudini, ricercando luoghi maggiormente vivibili, con giardini e possibilità di spazi abitativi superiori a quelli ai quali normalmente si è abituati in città. “Per questo motivo le richieste nel nostro territorio sono ulteriormente aumentate dal 2020 in poi. Cerchiamo di far fronte alle richieste della clientela al massimo delle nostre capacità”, aggiunge la titolare dell’agenzia di Morlupo. Non solo covid: anche l’aumento dei tassi d’interesse ha modificato l’approccio al mercato immobiliare. Come ricordato da Lauretta Cecchitelli, gli alti tassi d’interesse hanno spinto numerose famiglie a temporeggiare nell’acquisto di casa con mutuo, puntando maggiormente sugli affitti. “Siamo passati da una situazione, a fine del 2021, che registrava tassi molto bassi e convenienti, ad una crescita repentina del costo del denaro”, nota la titolare dell’immobiliare Laurantea. “Da qui, la maggiore domanda per immobili in affitto, spesso difficili da trovare perché già locati”. Un’interessante fotografia della situazione del mercato immobiliare, in divenire ed estremamente sensibile alle fluttuazioni economiche. “Affidarsi ai professionisti che conoscono il territorio, le regole paesaggistiche, eventuali vincoli presenti può aiutare enormemente in fase di compravendita”, suggerisce Cecchitelli. La responsabile di Laurantea è specializzata negli immobili di pregio e legati a particolari vincoli storici: un ambito estremamente di rilievo in un Paese come l’Italia. “Mi occupo a livello nazionale di spazi architettonici presenti in siti Unesco, di ville storiche, di borghi costruiti totalmente in pietra. Un arricchimento personale e professionale che, al contempo, ridà vita a tali immobili di valore incommensurabile”.

CONTATTI: https://www.laurantea.it/