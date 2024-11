Lavoro, Manageritalia Lombardia con “World Wide Manager” la comunità economica lombarda scopre il Brasile e le sue opportunità per manager e imprese

Di tutte le imprese italiane attive in Brasile 1 su 5 è Lombarda e generano un interscambio commerciale per oltre 2 miliardi di Euro.

Milano, 26 novembre 2024 - Scoprire le opportunità di business, le occasioni di crescita professionale e le potenzialità offerte dell’ottavo mercato mondiale che oggi segna un tasso di crescita del Pil del 2%, il Brasile. Questo l’obiettivo del secondo appuntamento di World Wide Manager il ciclo d’incontri realizzato da Manageritalia Lombardia con il Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia per creare sinergie e connessioni tra l’Italia e i paesi latinoamericani.

Il secondo dei confronti internazionali proposto da Manageritalia Lombardia, dopo il primo dedicato al Cile, si è svolto ieri presso gli spazi di Palazzo Turati e ha avuto come oggetto World Wide Manager – Il Brasile: un’opportunità per i manager.

A confrontarsi e a illustrare, ai numerosi manager e imprenditori intervenuti, le opportunità offerte dal Brasile, una delle realtà più rilevanti dei Brics: Ambasciatore Hadil da Rocha Vianna Console Generale del Brasile a Milano, Ambasciatore Mauro Battocchi Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Juan Carlos Castrillón Console Generale dell’Ecuador a Milano e Presidente del Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia, Guarani de Morais FDI Analyst Apex Brasil Europa, Marcelo Cavalcanti Vicecapo del Dipartimento Prodotti Petroliferi e Biocarburanti EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Gabriela Monteiro Avelino Sottosegretario allo sviluppo e alla pianificazione del Ministero dei Trasporti del Brasile, Graziano Messana Presidente Camera di Commercio Italiana di San Paolo, Valentino Rizzioli Presidente Camera di Commercio italo-brasiliana a Minas Gerais, Andrea Bonalumi Manager Promos Italia, Paolo Scarpa Presidente Manageritalia Lombardia e Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia.

Ad affiancare i rappresentanti delle istituzioni e associazioni, il racconto e le testimonianze di manager e imprenditori da tempo attivi in Brasile: Sueli Poloni Manager associato della linea commerciale Ventana Serra Gruppo Arcese, Marisol Cestari Amministratore Unico Newser1 e Responsabile Gruppo Cestari, Carlos Henrique Martins Tonnus Presidente Gi Group Holding Brasile e Eduardo Lorenzetti Marques Presidente AIB - Associazione Italia Brasile.

“L’incontro di oggi mira a rafforzare i legami internazionali, a far conoscere e mettere a disposizione, dei manager e delle imprese lombarde, le opportunità di crescita reciproca offerte dal Brasile, un mercato con enormi potenzialità, non solo in termini di dimensioni, ma anche per la sua crescente classe media e l'espansione delle sue infrastrutture e del suo mercato interno” commenta l’iniziativa Paolo Scarpa, Presidente Manageritalia Lombardia “Gli appuntamenti del ciclo World Wide Manager contribuiscono a consolidare relazioni bilaterali che vanno ben oltre gli scambi commerciali per trasformarsi in momenti di confronto molto concreto per alimentare un dialogo continuo tra aziende, manager, stakeholder istituzionali e operatori di settore in grado di stimolare il reciproco sviluppo economico e generare nuove opportunità per il nostro territorio”.

Hadil da Rocha Vianna, Console Generale del Brasile a Milano dichiara che “Il contesto economico, commerciale e non solo, tra il Brasile e l’Italia, è oggi più che mai dinamico e ricco di opportunità. I due paesi, infatti, sono sempre più interconnessi, grazie alla solida base storica e culturale che li unisce, ma anche alla crescente cooperazione nei vari ambiti”.

“L’evento organizzato da Manageritalia Lombardia ci offre un’occasione preziosa di confronto sulle relazioni economiche e commerciali fra l’Italia e il Brasile e ci conferma che il nostro Sistema Paese guarda con crescente attenzione all’economia brasiliana” spiega Mauro Battocchi, Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Dei 19,6 miliardi di export italiano in America Latina nel 2023, ben 5,3 erano destinati al mercato brasiliano, il valore più alto registrato negli ultimi 7 anni, con un incremento del 5,3% dell’export italiano in Brasile rispetto al 2022. Sono dati che ci esortano a proseguire nel nostro impegno a sostenere le imprese italiane nei percorsi di internazionalizzazione e promuovere la diversificazione dei mercati di riferimento, in particolare verso i mercati emergenti a più alto potenziale”.

Per Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia “La Lombardia e il Brasile sono legati da profonde radici comuni. La nostra storia comune risale al XIX secolo, quando tantissimi italiani migrarono alla ricerca di una vita migliore verso le coste del Brasile. Su 210 milioni di abitanti brasiliani, si stima che 35 milioni siano discendenti di immigrati italiani, un numero sorprendente. Quest’anno abbiamo festeggiato il 150esimo anniversario della giornata nazionale dell’immigrazione italiana. A distanza di 150 anni, i nostri rapporti economici/commerciali continuano a crescere. L’interscambio Lombardia-Brasile è valso da solo circa 2 miliardi nel 2023, con la crescita della componente del nostro export (+7.5%), salita a 1.47 miliardi, un terzo del totale italiano. Dati che ci spronano ad alimentare ulteriormente lo sviluppo reciproco dei nostri territori, con iniziative come quella organizzata da Manageritalia Lombardia quest’oggi”.

Infine, l’Amb. Juan Carlos Castrillón, Console Generale dell’Ecuador a Milano, nel ringraziare per l’invito a intervenire in qualità di Presidente del Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi ricorda che: “il Brasile non solo è il maggior Paese dell’America Latina per grandezza e popolazione, ma anche un mercato strategico, una nazione con vaste risorse naturali, con una classe media in espansione ed uno spirito imprenditoriale che sta attirando l’attenzione degli investitori di tutto il mondo. Allo stesso modo”, sottolinea che “la partecipazione del Brasile nell’ambito del World Wide Manager è un chiaro riflesso dell’interesse che attira questo Paese nella comunità imprenditoriale e professionale lombarda e italiana”. Infine, auspica “che l’evento possa ispirare nuove collaborazioni e permettere che imprese e imprenditori italiani incontrino nel Brasile un socio strategico, un mercato pieno di opportunità ed un terreno fertile per la crescita delle relazioni commerciali”.

L’Italia risulta oggi tra i primi investitori in Brasile ed è uno dei principali partner commerciali del gigante sudamericano. Le esportazioni italiane in Brasile sono principalmente concentrate sui settori dei macchinari industriali e delle apparecchiature elettriche, dei prodotti chimici, dei veicoli, rimorchi e semirimorchi e dei prodotti farmaceutici. Nella domanda italiana di prodotti brasiliani sono invece prevalenti le materie prime e i prodotti di base: carta e cellulosa, metalli, caffè e soia.

L’incontro di oggi ha permesso di avere informazioni di prima mano sul sistema economico brasiliano, confrontare esperienze e aumentare il proprio network manageriale internazionale. Un’occasione per stringere relazioni di business oltre a scoprire la dimensione internazionale delle attività e opportunità offerte da Manageritalia Lombardia attraverso lo sportello World Wide Manager che propone un servizio di prima consulenza gratuita e di orientamento negli ambiti fiscale e finanziario, previdenziale e giuslavoristico ma anche di diritto internazionale di famiglia per tutti quei manager e professionisti che vogliono affrontare un’esperienza da expat.

