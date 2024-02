Leroy Merlin e Apefacile.it insieme per la Certificazione Energetica APE

Roma, 20/02/2024 - Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista con un’ampia gamma di soluzioni complete di prodotti e di servizi per il miglioramento della casa, e Apefacile.it, portale leader nella redazione di certificati energetici APE, annunciano una nuova partnership per rendere ancora più accessibile e conveniente la certificazione dell'efficienza energetica degli immobili. La partnership consentirà ai clienti Leroy Merlin di richiedere online e presso i negozi la redazione del certificato APE ad un prezzo particolarmente vantaggioso, con tutte le garanzie di un servizio di primo ordine offerto dai Tecnici qualificati di Apefacile.it Arrivata in Italia nel 1996, Leroy Merlin è presente sul territorio nazionale con 53 punti vendita e 8 showroom in 15 Regioni. Cesare Cassinelli, Leader efficientamento energetico Leroy Merlin Italia: “Leroy Merlin è un'azienda generativa e contributiva con una grande missione: rendere la casa un luogo positivo e sostenibile in cui vivere. Fedeli a questa mission, oltre a integrare la sostenibilità nelle attività quotidiane che svolgiamo in Italia, continuiamo a sviluppare l’offerta di prodotti e servizi a disposizione dei clienti che desiderano efficientare la propria abitazione o la propria attività commerciale. Nuove soluzioni come i sistemi fotovoltaici, il solare termico, le pompe di calore sono ormai parte integrante della nostra offerta e sono disponibili nei nostri negozi e sul nostro sito web, dove i clienti possono scegliere ciò che più si adatta alle esigenze di ciascuno. La collaborazione con Apefacile.it si inserisce in questo sviluppo, garantendo un servizio di qualità al miglior prezzo.”

Apefacile.it è il portale leader in Italia nella redazione di certificati energetici APE, primo per numero di recensioni positive online. Il portale si pone come obiettivo quello di un certificato sicuro, veloce, conveniente. La Certificazione Energetica può essere richiesta per tutti i casi richiesti dalla legge: compravendita, affitto, ristrutturazione, riqualificazione energetica, nuova costruzione. Fabio Tantari, General Manager di Apefacile.it ha dichiarato: "Siamo entusiasti di questa partnership con Leroy Merlin, che ci permetterà di raggiungere un pubblico ancora più ampio e di contribuire alla diffusione della cultura dell'efficienza energetica. In un momento in cui il tema del risparmio energetico è sempre più importante e la normativa impone regole stringenti sull’obbligo di Certificazione Energetica degli immobili, la nostra collaborazione con Leroy Merlin rappresenta un passo avanti significativo per rendere la certificazione APE ancora più accessibile e conveniente ai cittadini italiani. La volontà di valorizzare il Quaderno degli Interventi Migliorativi e di farne una parte centrale della nostra partnership ha rafforzato l’apprezzamento che già nutrivamo per Leroy Merlin ed in particolare per il suo progetto Casa Efficiente"

I vantaggi per i Clienti di Leroy Merlin

La partnership tra Leroy Merlin e Apefacile.it rappresenta un 'importante novità per il mercato italiano della certificazione energetica APE. Grazie alla collaborazione tra due aziende leader nei rispettivi settori, i clienti avranno la possibilità di ottenere un servizio di alta qualità a un prezzo competitivo.

Nello specifico, i clienti di Leroy Merlin potranno beneficiare di:

●Scontistica dedicata sul rilascio della Certificazione Energetica APE in tutte le Regioni d’Italia

●Rilascio del certificato APE in tempi rapidi

●Professionalità e competenza dei Tecnici di Apefacile.it

●Accesso a servizi innovativi ed evoluti di Apefacile.it, come il Quaderno degli Interventi Migliorativi

Per maggiori informazioni:

Apefacile.it di Maia Srls

https://www.apefacile.it

info@apefacile.it

02 92958432

Leroy Merlin Italia

Ufficio stampa

L45 Reputation & Employer Branding

Alessandro D’Angelo

329 4139226 – adangelo@l45.it

Leroy Merlin

Laura Borghini - laura.borghini@leroymerlin.it

Arianna Todeschini - arianna.todeschini@leroymerlin.it