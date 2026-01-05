Lexar inaugura una nuova era: 30 anni di innovazione per guidare il futuro dello storage IA e una partnership globale con la Nazionale di Calcio Argentina

LAS VEGAS, Jan. 5, 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del suo 30° anniversario, Lexar ripercorre tre decenni di innovazione, eccellenza ingegneristica e prestazioni affidabili. Dal 1996, il marchio si è evoluto da pioniere degli standard per le memory card a brand globale, contribuendo in modo determinante ai flussi di lavoro di creator, gamer, professionisti e dispositivi smart di nuova generazione. Su queste solide basi, Lexar entra nel 2026 con un obiettivo chiaro che è quello di continuare a rispondere alle esigenze in costante evoluzione degli utenti, preparandosi a un futuro definito da processi di lavoro ottimizzati dall'intelligenza artificiale, mobilità e gestione dei dati in tempo reale.

Leadership di valore: 30 anni di innovazione, affidabilità e progettazione orientata all'utente

Da 30 anni, Lexar fonda la propria reputazione su tre valori chiave - Professionalità, Innovazione e Servizio - offrendo soluzioni di storage capaci di evolvere insieme alle esigenze di fotografi, filmmaker, gamer e creator mobile.

Professionalità: dalla sua fondazione, quando ha definito lo standard di velocità di lettura delle schede CF nel settore, l'azienda continua a superare i limiti della tecnologia delle memory card. Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B Card rafforza questa leadership, garantendo prestazioni sostenute per il cinema di fascia alta, l'acquisizione a bitrate ultra elevato e i flussi di lavoro 8K di nuova generazione;

Innovazione: fin dall'inizio, il percorso di Lexar è stato caratterizzato da traguardi tecnologici e di prodotto che hanno costantemente ridefinito gli standard del settore. Dalla prima soluzione di workflow professionale al mondo alla prima scheda SD interamente in metallo, la Lexar ARMOR GOLD SDXC UHS-II Card, fino alla prima microSD Express da 1TB al mondo, la Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card;

Servizio: per Lexar, lo storage non è solo hardware, ma una soluzione completa e affidabile. Grazie a strumenti come la Lexar App e a un supporto end-to-end, l'azienda aiuta i consumatori a proteggere, gestire e preservare i lavori e i ricordi più importanti.

Leadership di prodotto: soluzioni di storage di punta al CES 2026

L'eccellenza di Lexar si riflette nei prodotti flagship del CES 2026 con soluzioni sviluppate ascoltando chi le usa ogni giorno, pensate per scenari in continua evoluzione e costruite sulla storica competenza tecnica che ci contraddistingue.

Tra i prodotti in evidenza:

Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC è la microSD UHS-I da 2TB più veloce al mondo, fino a 255MB/s in lettura e 180MB/s in scrittura, supporto alla registrazione video 4K60P e maggiore resistenza. Ideale per utenti di droni, action cam e creator outdoor;Lexar Air Portable SSD è una soluzione di storage portatile dal design elegante e ultraleggero, con un peso di soli 17 grammi, dotata di backup automatico tramite la Lexar App. Progettata per creator e utenti mobile che necessitano di archiviazione rapida e senza interruzioni ovunque si trovino;Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe SSD, fino a 7400MB/s in lettura e 6500MB/s in scrittura, è un prodotto pensato per gaming, creazione di contenuti e flussi di lavoro ad alte prestazioni;Lexar TouchLock Portable SSD è un SSD portatile con doppia crittografia NFC, dotato di autenticazione NFC e crittografia hardware AES a 128 bit. Utilizzando lo smartphone come chiave digitale, è possibile sbloccare le aree di archiviazione private con un semplice tocco. Include la funzione di backup automatico per le tue foto.

Nel loro insieme, queste soluzioni rafforzano la leadership di Lexar nel fornire storage affidabile e ad alte prestazioni per flussi di lavoro diversificati dalla cattura di contenuti action al gaming ad alta velocità, fino alla creazione mobile quotidiana.

Leadership tecnologica: nasce AI Storage Core di Lexar

Con l'accelerazione dell'intelligenza artificiale dal cloud all'edge, i dispositivi di nuova generazione, dai PC AI e sistemi di gaming agli strumenti di imaging alle apparecchiature autonome e alla robotica. impongono requisiti senza precedenti allo storage. Questi carichi di lavoro richiedono prestazioni sostenute più elevate, maggiore affidabilità per operazioni mission-critical e una flessibilità superiore per flussi di lavoro mobili e distribuiti. Per rispondere a questa evoluzione, Lexar annuncia AI Storage Core, una nuova base tecnologica per lo storage costruita su tre pilastri: prestazioni, affidabilità e flessibilità, segnando l'inizio dell'era dello storage AI a livello consumer.

Guidata da questo framework, Lexar presenterà tre soluzioni di storage di livello AI.AI-Grade SSD è stata pensata per PC AI e carichi di lavoro di calcolo ad alte prestazioni;AI-Grade Storage Stick risponde all'adozione crescente di interfacce di espansione integrate nei PC di nuova generazione e consentirà di espandere istantaneamente la capacità semplicemente collegando il dispositivo;

AI-Grade Card è la soluzione progettata per imaging AI 8K, sensor fusion e analisi edge in tempo reale.

Queste prime direttrici di prodotto rappresentano la fase pionieristica di AI Storage Core. Lexar continuerà ad ampliare questa piattaforma nei settori dell'AI gaming, dell'AI imaging, della robotica intelligente e dei sistemi automotive di nuova generazione.

Leadership di brand: una partnership globale fondata su valori condivisi

Questa visione orientata al futuro si estende anche alla partnership globale di Lexar con la Nazionale Argentina di Calcio, di cui è global storage partner. Una collaborazione ideata su valori condivisi di leadership, professionalità e impatto internazionale. Il palmarès vincente della squadra si allinea con i trent'anni dell'azienda dedicati a superare i confini del settore e a offrire soluzioni di storage affidabili e ad alte prestazioni. Nella prima metà del 2026, per celebrare la partnership, Lexar presenterà edizioni co-brandizzate con la Nazionale Argentina di Calcio di Lexar Air Portable SSD e Lexar SL500 Portable SSD, prodotti pensati per aiutare fan, creator e professionisti a catturare e preservare i momenti che contano. Entrambi i brand ispirano un pubblico globale, uno attraverso la capacità del calcio di unire persone e culture, l'altro attraverso una tecnologia che supporta creator, gamer e professionisti in tutto il mondo.

I visitatori potranno scoprire l'intera gamma Lexar al CES, Booth #20234, Central Hall, Las Vegas Convention Center, dal 6 al 9 gennaio 2026.

Su Lexar

Fondata in California nel 1996, Lexar da 30 anni sviluppa soluzioni di memoria affidabili e ad alte prestazioni e oggi opera attraverso oltre 100.000 canali di vendita in sei continenti, servendo più di 100 milioni di utenti in oltre 70 Paesi. Il suo portafoglio pluripremiato – che spazia dalle schede di memoria agli SSD, dalle DRAM allo storage mobile – continua a supportare creator, professionisti e utenti quotidiani in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visita lexar.com e segui Lexar su Instagram, Facebook, X, YouTube, Linkedin.

