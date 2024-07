Maldarizzi Automotive presenta “Junior”, la nuova Alfa Romeo urbana

Reveal dell’auto e inaugurazione del nuovo showroom a Bari

Bari, 05/04/2024. Unisce cuore e testa la nuova sportiva di Alfa Romeo, presentata ieri da Maldarizzi Automotive a Bari. L’atteso evento di presentazione del SUV compatto “Junior” ha rappresentato per il dealer del Sud Italia anche l’occasione per inaugurare il nuovo showroom del capoluogo pugliese, l’unico in città con i nuovi standard Alfa Romeo.

“Siamo felici di potervi accogliere nella nostra storica sede Alfa Romeo a Bari, da oggi rinnovata. Ancor di più, di potervi mostrare il primo modello totalmente elettrico della casa automobilistica italiana che ha conquistato il pubblico con il suo design raffinato e le sue prestazioni eccezionali” – ha dichiarato Nicola Maldarizzi, Co-Ceo della Maldarizzi Automotive, ringraziando i presenti per la calorosa partecipazione alla preview.

Al reveal della vettura, presenti oltre 200 ospiti che hanno potuto scoprire il design originale e moderno del nuovo modello che rilancia la gamma del “Biscione” e che declina un perfetto equilibrio tra bellezza funzionale e un heritage ineguagliabile in campo automobilistico. La neonata in casa Alfa Romeo ispira sin da subito divertimento, vitalità e dinamismo ma soprattutto di sportività, grazie alla carreggiata allargata, l'assetto specifico delle sospensioni che rende Junior aderente al terreno, e, naturalmente, ai cerchi sportivi da 20”. Protagonista dei dettagli, lo “Scudetto” che annuncia la transizione verso una nuova tecnologia: Junior è il primo modello elettrico puro nella storia del brand, che conta su due versioni elettrificate (una da 156 CV e l’altra da 240 CV) con autonomia fino a 410 km e un tempo di ricarica dal 10 al 80% in meno di 30 minuti. Novità anche in termini di ibrida, ora disponibile con un potente motore a tre cilindri da 1,2 litri e 136 CV, a cui, prossimamente, si affiancherà anche una versione ibrida Q4, il primo ibrido senza spina con sistema di trazione All-Wheel Drive. Alfa Romeo Junior raggiunge il livello 2 di guida assistita, grazie a sistemi avanzati che migliorano il controllo e monitorano costantemente l’ambiente esterno alla vettura come, ad esempio, l’assistente vocale che utilizza IA generativa ChatGPT in grado di fornire consigli su qualsiasi argomento.

“Junior è un’auto che incarna perfettamente lo spirito dell’innovazione e della tradizione italiana, accessibile grazie al prezzo entry level di 29.900euro- ha dichiarato Ygor Conte, brand manager Maldarizzi Automotive per il gruppo Stellantis – Questo modello rappresenta un passo avanti significativo per il brand e siamo certi che, facendovela guidare, saprà farvi battere il cuore”.

