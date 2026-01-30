Marianna Caldora, Gestire Il Mutuo: il Bestseller su come trasformare il mutuo della casa in alleato per la serenità familiare

Milano, 31.01.2026 – Quando si parla di mutuo, la prima cosa che viene in mente riguarda l’acquisto dell’asset più amato dagli italiani: la casa. Peccato che a volte, quello stesso immobile, invece di rappresentare un porto sicuro, rischia di diventare una fonte di stress che logora la serenità propria e quella delle persone che ci circondano. Il motivo? La gioia iniziale per le chiavi in mano spesso lascia posto all’ansia per una rata che diventa, nel tempo, una vera e propria gabbia invisibile.

Per tutti coloro che desiderano gestire ogni fase del mutuo in maniera lineare ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Marianna Caldora “GESTIRE IL MUTUO. Come Vivere In Modo Sereno E Consapevole Il Mutuo, Trasformarlo In Una Risorsa E Iniziare Una Nuova Carriera Grazie Ai Consigli Di Lady Mutuo” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare il mutuo da strumento apparentemente ostile ad alleato per la serenità familiare.

“Ho scelto di scrivere questo libro per condividere la mia esperienza e aiutare le persone a vivere con serenità il percorso del mutuo, inclusa la fase del post-mutuo” afferma Marianna Caldora, autrice del libro. “Nel corso dei capitoli unisco aspetti pratici, come il mutuo e la gestione del credito, a una parte più personale e motivazionale, dedicata a chi sogna un cambiamento o vuole intraprendere la professione di consulente del credito”.

Come precisa la stessa autrice, l’obiettivo di questo libro è fare chiarezza ed essere trasparente riguardo la scelta del mutuo. Infatti, solo attraverso le giuste informazioni e conoscenze è possibile scegliere la soluzione migliore con consapevolezza.

“Come è facile pensare, quando non si hanno corrette ed esaustive informazioni, il mutuo diventa una foresta buia all’interno della quale muoversi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro di Marianna Caldora è un viaggio tra emozioni, scelte e responsabilità legate all’acquisto della casa che sono certo sarà di grande aiuto per tanti lettori”.

“Ho scelto di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivide la mia stessa visione: divulgare conoscenza e valore in modo accessibile e autentico” conclude l’autrice. “Bruno Editore è una casa editrice che accompagna gli autori con professionalità, trasformando le esperienze personali in strumenti concreti di crescita per gli altri”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4bwT9JN

Marianna Caldora è la consulente del credito conosciuta come Lady Mutuo, grazie al suo primo libro. Guidata da una profonda vocazione per aiutare gli altri, unisce competenza tecnica e passione per trasformare il complesso mondo dei mutui in un percorso sereno per le famiglie. Autorevole e affidabile, accompagna i suoi clienti nella realizzazione del sogno più grande, l’acquisto di una casa, costruendo un futuro sicuro e sostenibile. Moglie di Cyrille e madre di Daniel, mette il cuore in ogni progetto, perché sa che ogni casa è l’inizio di una nuova storia. Per info: mariannacaldora@icloud.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench ™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

