Midea ottiene quattro prestigiose certificazioni VDE a IFA 2025: ridefinire gli standard della casa intelligente

BERLINO, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Midea, leader mondiale nell'ambito delle soluzioni innovative per la casa e il lifestyle, ha annunciato con orgoglio un importante risultato ottenuto a IFA 2025: l'assegnazione di quattro autorevoli certificazioni VDE da una delle organizzazioni di certificazione e test indipendenti più rispettate d'Europa. Questo traguardo sottolinea l'impegno di Midea nell'aiutare i consumatori a "controllare la propria casa" con elettrodomestici progettati per garantire efficienza energetica, affidabilità e uno stile di vita più sano.

Le certificazioni sono un riconoscimento per le innovazioni di Midea in termini di efficienza energetica, affidabilità, cucina sana e praticità, e definiscono un nuovo punto di riferimento per l'innovazione della smart home.

Efficienza energetica: prestazioni certificate Classe A, consumi ridotti

La tutela dell'ambiente ed ecologica sono al centro della strategia e della responsabilità sociale di Midea. Grazie allo sviluppo di rivestimenti ad alta riflettività, di un elemento riscaldante in grafene e di un algoritmo di controllo della temperatura basato sull'intelligenza artificiale, Midea aumenta l'efficienza del 25% e riduce il consumo energetico dei forni di grandi dimensioni del 50%, rispondendo pienamente ai nuovi standard di efficienza energetica di Classe A.

Affidabilità e durata: durata del magnetron di 10 anni

Il magnetron, il cuore del forno a microonde, è fondamentale per la sua longevità. Gli anodi TU1 di Midea, con oltre il 99,9% di rame e ossigeno inferiore a 5,4x10-5Pa, migliorano la conduttività e la stabilità del riscaldamento. In combinazione con il rivoluzionario processo di pirolisi multicanale del metano, che aumenta l'efficienza e riduce lo sfruttamento del catodo, queste innovazioni raddoppiano la vita del magnetron, portandola a una durata record di 10 anni, garantendo prestazioni quotidiane affidabili, sicure e durature.

Cucina sana: algoritmo per cottura a basso contenuto di grassi

La cucina sana è un obiettivo costante per l'umanità. Midea ha scoperto che la cottura ad alta velocità e ad alta temperatura aiuta a scomporre il grasso della carne e ha sviluppato un elemento riscaldante in grafene in grado di raggiungere i 1300 °C in soli 0,2 secondi. Partendo da tale scoperta, l'esclusiva modalità di cottura di Midea combina il riscaldamento al grafene con il vapore ad alta temperatura in fasi precise, riducendo il contenuto di grassi del 60%, garantendo al contempo una cottura efficiente, sana e di alta qualità.

Veloce e conveniente: tecnologia di sbrinamento ultrarapido

Lo scongelamento tradizionale nel microonde è lento e laborioso. Midea ha scoperto che la costante dielettrica della carne cambia rapidamente con la temperatura e ha sviluppato una tecnologia di scongelamento adattivo per risolvere questo problema. L'algoritmo di scongelamento ultrarapido riduce i tempi di scongelamento fino del 40%, garantendo risultati uniformi e costanti, rendendo la preparazione quotidiana dei pasti più rapida, sicura e comoda per gli utenti.

Elevare lo standard dell'innovazione nella smart home

Con queste quattro certificazioni VDE, Midea rafforza la sua leadership nel settore degli elettrodomestici intelligenti di nuova generazione. Grazie all'integrazione dell'innovazione scientifica con sicurezza e prestazioni dimostrate, Midea offre soluzioni affidabili che ridefiniscono i concetti di efficienza, durata, salute e praticità nell'era della casa smart.

È possibile scoprire le innovazioni certificate di Midea a IFA 2025, nel padiglione principale 5.1, per vedere come l'azienda continua a superare i limiti della tecnologia per la smart home.

Per ottenere ulteriori informazioni sulle innovazioni Midea e sulla gamma completa di prodotti, visitare il sito web ufficiale Midea.

Informazioni su MIDEA

Fondato nel 1968, Midea Group è un leader tecnologico Fortune Global 500, impegnato a migliorare la vita delle persone attraverso l'innovazione. Specializzata in smart home, tecnologie industriali, robotica e automazione, sanità e medicina e logistica intelligente, Midea offre soluzioni che migliorano il comfort nella vita di ogni giorno. Con 48 centri di produzione, oltre 200 filiali e 60 filiali estere, il portafoglio di marchi Midea, tra cui Midea, Little Swan, Toshiba, COLMO, Eureka e KUKA, raggiunge milioni di famiglie in tutto il mondo.

