Stato dell'Unione, von der Leyen: "L'Europa combatte per suo futuro"

La presidente della Commissione europea ha pronunciato a Strasburgo il suo discorso sullo Stato dell'Unione, il quinto della sua carriera

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen
10 settembre 2025 | 09.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Europa combatte per suo futuro". A dirlo oggi è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell'Unione, il quinto della sua carriera e probabilmente il più complicato. "L'Europa è in lotta. Una lotta per la nostra libertà e la nostra capacità di determinare il nostro destino. Non illudiamoci: questa è una lotta per il nostro futuro", ha aggiunto la presidente, per la quale "questo deve essere il momento dell'indipendenza dell'Europa. Un momento che possiamo cogliere se siamo uniti".

