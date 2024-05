Mintos lancia un nuovo prodotto: gli investimenti immobiliari in locazione rivolti agli investitori passivi.

BERLINO, 23 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, la piattaforma multi-asset che offre un mix unico di opzioni di investimento alternative e tradizionali, è lieta di annunciare il lancio della sua ultima, innovativa, offerta: gli investimenti attraverso titoli immobiliari in locazione rivolti agli investitori passivi.

Questo nuovo prodotto offre agli investitori un'opportunità accessibile, conveniente e senza stress per entrare nel mercato immobiliare. Con un investimento minimo di soli €50 e rendimenti stimati che vanno dal 6% all'8% annuo*, Mintos offre ad un pubblico più ampio la possibilità di accedere ad investimenti in asset immobiliari residenziali in affitto.

Investire nel mercato immobiliare richiede da sempre un capitale considerevole, oltre a commissioni e imposte notevoli. Il processo di acquisto può essere lungo e complesso, in particolare per gli investimenti all'estero, e la proprietà di un immobile richiede tempo per la gestione degli inquilini e la manutenzione.

Investire in immobili in locazione su Mintos attraverso titoli immobiliari è, invece, semplice e conveniente. Gli investitori possono partecipare alla locazione di immobili senza possedere direttamente la proprietà sottostante, eliminando la necessità di affrontare complicati processi di acquisto o di manutenzione della proprietà.

Inoltre, tradizionalmente gli investimenti immobiliari non sono facilmente liquidabili, vincolando il capitale per lunghi periodi. Con Mintos, i clienti beneficiano della flessibilità di accedere al loro capitale in qualsiasi momento attraverso il mercato secondario della piattaforma, garantendo la liquidità dei loro investimenti.

Questo approccio passivo all'investimento immobiliare in locazione offre agli investitori l'opportunità di ottenere rendimenti dai flussi di cassa degli immobili, poiché possono beneficiare di un costante reddito proveniente dai pagamenti degli affitti e del potenziale apprezzamento del capitale al momento della vendita dell'immobile.

"Siamo lieti di introdurre gli investimenti immobiliari passivi sulla nostra piattaforma", afferma Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos. "Questo nuovo prodotto è in linea con il nostro obiettivo di rendere gli investimenti accessibili a tutti, offrendo agli investitori un modo semplice per diversificare i loro portafogli con asset alternativi supportando il nostro impegno a fornire opzioni di investimento passive e a lungo termine."

Per ulteriori informazioni sugli investimenti immobiliari passivi di Mintos, visita www.mintos.com/en/real-estate/invest/.

* I rendimenti stimati consistono in pagamenti netti della proprietà stimati al 5% e in un apprezzamento annuo del valore della proprietà stimato dall'1% al 3%. È importante notare che i rendimenti stimati non sono garanzia di risultati futuri.

Email: stephanie.kreeger@mintos.com, Phone: +37125727410

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244368/4711426/mintos_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/mintos-lancia-un-nuovo-prodotto-gli-investimenti-immobiliari-in-locazione-rivolti-agli-investitori-passivi-302151639.html