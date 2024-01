Mimanera, sneakers personalizzate dei top brand del settore, per distinguersi in ogni occasione

Milano, 12 gennaio 2023. Fondato nel 2010, Mimanera (www.mimanerashop.com) è un brand Made in Italy che offre al proprio pubblico sneakers personalizzate irripetibili, espressione dei marchi più celebri e apprezzati del settore. Dai modelli Nike a Diadora, in pochi istanti online è semplice individuare decine di opzioni uniche e al passo con gli ultimi trend della moda, perfette per esprimere al meglio il proprio stile e il proprio carattere.

Le scarpe acquistabili su Mimanera sono dedicate a tutti coloro che desiderano vivere la propria vita senza regole e senza schemi. Si tratta di calzature 100% originali, che vengono personalizzate a mano da un team di esperti e creativi, impiegando unicamente materiali di altissima qualità. Del resto, il brand è stato fondato proprio con l’obiettivo di coniugare innovazione e artigianalità.

L’azienda nasce nel 2010, in un piccolo garage di Cattolica, in provincia di Rimini, grazie ad un vero e proprio colpo di genio. La prima personalizzazione, fatta su un paio di Converse, ebbe un successo enorme ed immediato. Oggi, il brand è conosciuto anche in altri Paesi europei, quali Spagna, Francia, Belgio e Germania. Nel 2021, inoltre, è stato inaugurato uno shop all’interno del Mall of Emirates di Dubai.

Il 2022 segna un’altra novità: il lancio del progetto Mimanera Studio, la private label del brand. L’obiettivo, naturalmente, rimane quello di creare calzature memorabili, in linea con le esigenze di donne, uomini e perfino dei più giovani. Ciò che viene offerto, però, va ben oltre la semplice personalizzazione: le sneakers si trasformano nella perfetta unione tra infiniti anni di esperienza nel settore calzaturiero e una sincera passione per l’innovazione.

Entrando nei dettagli della proposta di Mimanera, è semplice individuare tantissime alternative: Adidas Superstar, Stan Smith, Top Ten, Advantage, Nike Jordan, Nike Air Force 1 ma anche Diadora e Vans. A ciò si uniscono imperdibili scarpe da sposa comode, ideali per aggiungere un tocco frizzante e originale al proprio look nuziale.

Quanti desiderano approfittare delle offerte più convenienti del momento possono visitare la sezione “Outlet” implementata sullo store digitale. Per ciò che riguarda le opzioni di personalizzazione previste, anche in questo caso, le alternative sono molteplici: borchie, pizzo, strass, tessuti laminati o animalier, glitter e perfino Swarovski.

In aggiunta, per rendere le calzature davvero uniche nel loro genere, è possibile richiedere l’inserimento di stampe, decorazioni extra, scritteo lacci particolari. È sufficiente inviare il proprio progetto al team di Mimanera.

Semplice e sicuro è anche il processo di acquisto online. Le spedizioni sono rapide e assicurate e, grazie all'apposito codice per il tracking che viene fornito al momento dell'ordine, è possibile seguire in tempo reale lo stato di avanzamento del viaggio. Le consegne diventano gratuite in caso di acquisti superiori a 79 euro.

Per effettuare un regalo speciale, capace di sorprendere il destinatario, è prevista l'opportunità di acquistare una gift card. Infine, terminano l'esperienza sull’e-commerce modalità di pagamento trasparenti e sicure: carta di credito, bonifico bancario, PayPal, contrassegno, Scalapay e Postepay.