MotoGP – Bagnaia, favorito, vuole sfatare il tabù Losail Marc Márquez, vincente a 6,00 su Sisal.it, sogna una partenza top

Roma, 07 marzo 2024 – Riparte con il Gran Premio del Qatar la stagione iridata della MotoGP. Davanti a tutti, nella pole dei favoriti, c’è il due volte campione del Mondo Pecco Bagnaia che, con la sua Ducati numero 1, va a caccia di prestigiosissimo tris. Tanti gli avversi, uno in particolare, e le insidie che il pilota torinese dovrà affrontare a cominciare da Losail dove, nella classe regina, Bagnaia non ha mai vinto. Gli esperti Sisal ritengono che Pecco possa abbattere questo tabù visto che sia la Gara Sprint, a 2,75, che quella lunga della domenica, a 2,00, lo vedono come l’uomo da battere. Bagnaia, forte dei due allori nelle ultime due stagioni, parte davanti a tutti anche per la vittoria mondiale, offerta a 2,50.

Il passaggio di Marc Márquez sulla Ducati del Team Gresini, a fianco del fratello Alex, è stato il grande colpo del mercato piloti. Il Cabroncito vuole la nona corona iridata, impresa che si gioca a 3,00, e, dopo gli ultimi anni in Honda molto complessi, ci prova con la moto di Borgo Panigale. Lo spagnolo, che a Losail non vince da 10 anni, vuole iniziare al meglio la stagione mettendo subito in chiaro le cose: vittoria nella Gara Sprint a 4,00 mentre si sale a 6,00 per il trionfo nella corsa di domenica.

Jorge Martín sogna di essere il terzo incomodo in sella alla sua Ducati Pramac. Il vicecampione del mondo punta ad essere subito protagonista a cominciare dal sabato dove, nella passata stagione, ha dimostrato di avere pochissimi rivali. La vittoria nella Sprint di Martín si gioca a 4,00 con il successo 24 ore dopo a 4,50.

Il resto del gruppo, per la gara lunga della domenica, parte un pochino dietro i tre protagonisti annunciati. Enea Bastianini, vincitore nel 2022, in sella alla seconda Ducati ufficiale è dato a 6,00; Brad Binder, KTM, è offerto a 9,00 mentre il terzetto formato da Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Aleix Espargarò è appaiato in quota a 20.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa