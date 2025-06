MotoGP – Marc Márquez favorito ma Bagnaia sogna il poker al Mugello Pecco in trionfo al GP d’Italia a 2,25 su Sisal.it

Roma, 19 giugno 2025 –Provare a svoltare la stagione sul circuito di casa, di fronte al suo pubblico. Dimostrare al paddock della MotoGP che il Mondiale non è una questione tra i fratelli Márquez ma anche lui può dire la sua. Pecco Bagnaia arriva al Mugello, dove nel weekend si corre il Gran Premio d’Italia, pronto a difendere quel primo gradino del podio che, dal 2022, è sempre stato di sua proprietà. Impresa non facile per il due volte iridato nella MotoGP perché il compagno di squadra, finora, ha lasciato davvero le briciole agli avversari. Bagnaia, secondo gli esperti Sisal, si gioca vincente a 2,25 per la Gara lunga mentre il successo nella Sprint è offerto a 3,00.

Dall’altra parte del muretto di Pecco, c’è quel Marc Márquez il quale, come si diceva, finora ha fatto la parte del cannibale in stagione. Il Cabroncito, oltre a comandare la classifica iridata, ha un particolare feeling con il Mugello essendo l’unico pilota, insieme a Valentino Rossi, ad aver vinto in tutte le classi del Mondiale. Marc parte favorito sia al sabato, offerto a 1,72, che alla domenica, 1,85, anche se c’è un però: infatti, il più grande dei fratelli Márquez non trionfa al GP d’Italia dal 2014.

Tra i due litiganti, proverà a inserirsi Álex Márquez, in piena lotta con il fratello Marc per la conquista del mondiale. Due i successi in stagione, uno nella gara domenicale e uno nella Sprint, per il pilota del team Gresini che, sui tornanti toscani, ha vinto solo una volta, ma in Moto2, nel 2019. Álex sul primo gradino del podio è dato a 4,00 al sabato mentre si sale a 6,00 per la gara domenicale.

Lontanissimi gli altri piloti sulla griglia: Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, i due alfieri del VR46 Racing Team, sono entrambi in quota a 25 mentre la prima vittoria nella classe regina di Fermín Aldeguer pagherebbe 33 volte la posta.

