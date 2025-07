Nasce l’Accademia Italiana Wedding Planner: prima realtà formativa conforme alla norma UNI 11954

Prato, 22/07/2025. L’Italia ha finalmente un punto di riferimento ufficiale per chi vuole diventare Wedding Planner secondo criteri professionali certi. È nata l’Accademia Italiana Wedding Planner, fondata da Clara Trama, presidente dell’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP), da anni impegnata nel percorso di riconoscimento istituzionale di questa figura. La nuova Accademia rappresenta la prima realtà formativa costruita interamente in conformità alla norma UNI 11954:2024, che definisce con precisione conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità richieste per esercitare la professione in modo serio e strutturato. «Non è solo una scuola – afferma Trama – ma un punto di svolta per chi vuole trasformare una passione in una professione vera, riconosciuta e tutelata».

Il corso professionale dell’Accademia è stato progettato seguendo anche gli standard internazionali ISO 29993 e 29994. Si sviluppa attraverso una formazione mista che unisce teoria, pratica e attività esperienziali, con un modello didattico che rappresenta un prerequisito riconosciuto per l’accesso alla certificazione professionale rilasciata da organismo terzo accreditato. L’intero percorso è garantito da un protocollo certificato con Intertek Italia S.p.A., contenuti didattici registrati presso la SIAE (Metodo Clara Trama®) e da un marchio legalmente registrato. L’Accademia ha inoltre ottenuto due riconoscimenti a livello internazionale: la CA Worldwide Course Accreditation n.100602 e la CPD Index Accreditation n.23529.

La nascita dell’Accademia segna anche una netta presa di posizione contro l’improvvisazione e i corsi non regolamentati che negli ultimi anni hanno alimentato confusione e false aspettative. «Con la Legge 4/2013, la norma UNI e ora questa Accademia – conclude Clara Trama – esiste finalmente un percorso serio, trasparente, accessibile. Chi lo sceglie, fa un investimento concreto sul proprio futuro e contribuisce a far crescere un settore che merita pieno rispetto».

