Nasce “RadioSapore”: il progetto di Dussmann Service con le scuole su educazione alimentare e ambientale

Capriate San Gervasio BG, 14 marzo 2024 – Da oggi l’educazione alimentare “passa” anche in Radio. Ha preso il via il 5 marzo RadioSapore, la web radio volta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi ambientali e sul mangiare bene. Un progetto nato grazie al contributo di Dussmann Service, da sempre attenta a trasmettere ai più piccoli, sin dai primi anni di vita, buone regole anche a tavola, che possano accompagnarli anche nell’età adulta ad acquisire corrette abitudini di consumo e consapevolezza riguardo ai principi nutritivi e alla stagionalità del cibo.

Il progetto pilota è stato realizzato per gli alunni delle scuole di Ceriale con il contributo della società Dussmann Srl, gestore del servizio di refezione scolastica per conto della amministrazione comunale. Questa però è solo la prima tappa: l’azienda intende replicare l’iniziativa in diverse scuole d’Italia. Martedì 5 marzo, Davide Spina, media educator e animatore professionale, si è recato presso i plessi scolastici cerialesi per presentare RadioSapore. L’incontro è nato con lo scopo di informare i bambini e gli insegnati della messa in onda delle puntate, dei contenuti e dei personaggi che si alterneranno per parlare di tematiche alimentari e ambientali.

RadioSapore va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 in concomitanza con il momento della prima colazione. Ogni puntata ha una tematica differente: “L’acqua, quale risorsa importante per il pianeta”; “Riciclo della Plastica, come possiamo ridurre l’uso della plastica e riciclarla”; “Foreste e Alberi, L’importanza di piantare alberi per l’ambiente e la nostra salute”; “Alimentazione Equilibrata” come creare pasti sani e bilanciati. E così via. Queste sono solo alcune delle puntate che giornalmente andranno in onda su RadioSapore e che avranno il compito di educare ma anche di divertire i più piccoli sin dalle prime ore del mattino. Infatti, ogni giorno, le importanti tematiche sopracitate saranno intervallate da momenti di leggerezza come il gioco a premi trasmesso durante la prima messa in onda: “Trova il frutto nascosto in radio”. Ogni argomento verrà affrontato con semplicità grazie alle voci dei personaggi di fantasia che saranno intervistati dai presentatori Davide e Claudio: tra cui il famoso scienziato il professor Naturalis, il leggendario nonno Guglielmo, esperto di natura e animali e il cuoco Gustoso Gino.

Nell’ambito dell’educazione alimentare, Dussmann Service sostiene attivamente eventi scolastici, collabora con educatori e genitori in iniziative didattiche come RadioSapore e collabora a progetti di prevenzione in partnership con istituzioni e associazioni locali. Per salvaguardare il benessere dei consumatori giovani e adulti, Dussmann Service adotta rigorosi standard di garanzia della qualità, caratterizzati da sistemi di sicurezza alimentare e di tracciabilità certificati, nonché mediante controlli analitici su materie prime, pasti, ambienti di lavoro, personale e tramite audit di controllo qualità presso i principali fornitori di materie prime.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60.000 persone in 22 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2022, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 798 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.