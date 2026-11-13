Natale: a Castel Romano Designer Outlet il 14 novembre accensione delle luminarie con il comico Dado

In programma uno spettacolo di stand-up comedy in collaborazione con il Teatro Olimpico. Nella stessa giornata anche un raduno di auto d'epoca Classic e Gran Turismo.

Roma - Sabato 14 novembre, alle ore 17.00, Castel Romano Designer Outlet darà il via alla stagione natalizia con il tradizionale switch on delle luminarie. Ospite dell'appuntamento sarà il comico romano Dado, protagonista di uno spettacolo di stand-up comedy dedicato al tema dello shopping, che coinvolgerà il pubblico presente.

L'evento si svolgerà in Piazza della Fontana, trasformata per l'occasione in un palcoscenico all'aperto, ed è realizzato in collaborazione con il Teatro Olimpico, di cui Castel Romano Designer Outlet è official partner. Proprio al Teatro Olimpico Dado sarà in scena dal 15 al 18 aprile 2027 con lo spettacolo Ti Dirò.

Dado, all'anagrafe Gabriele Pellegrini, ha alle spalle oltre trent'anni di carriera e numerose apparizioni televisive. Conosciuto per il suo stile comico e per il cosiddetto "rock demenziale", si è affermato anche grazie alle parodie di brani musicali famosi, reinterpretati con testi umoristici e accompagnati dalla chitarra.

Sarà lo stesso comico, insieme al pubblico, a dare il via all'accensione delle luminarie natalizie del Designer Outlet di Roma, quest'anno dedicate al tema "Stars&Gift". Le installazioni sono realizzate esclusivamente con LED a basso consumo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto energetico. Tra gli allestimenti previsti anche un albero di Natale alto oltre 20 metri, decorato con 850.000 LED, e diversi selfie point scenografici dedicati alle festività.

La giornata del 14 novembre prevede anche un altro appuntamento: a partire dalle ore 10.30, nell'area parcheggio antistante Piazza dell'Elefante, si terrà un raduno con esposizione di auto d'epoca Classic e Gran Turismo. L'iniziativa è organizzata dalla community di appassionati Quelli di Piazzale Ankara, in collaborazione con Hour Passion e Castel Romano Designer Outlet.

L'accensione delle luminarie con Dado è prevista alle ore 17.00 in Piazza della Fontana, con ingresso libero. Il raduno di auto d'epoca si svolgerà invece dalle ore 10.30 nel parcheggio C-7/8, di fronte a Piazza dell'Elefante.

Castel Romano Designer Outlet, del gruppo McArthurGlen, si trova in via Ponte di Piscina Cupa 64, lungo la via Pontina, uscita Castel Romano, a Roma. Il centro è aperto dalle 10.00 alle 20.00.

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