OktoberFresh 2025: il Podere 676 celebra la birra artigianale con luppolo fresco, musica e sapori bavaresi

Un evento atteso dell’autunno birrario laziale

17 settembre 2025. Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 torna l’OktoberFresh, la festa della birra del Podere 676, il birrificio agricolo immerso nella campagna di Fiumicino. Un appuntamento che unisce la convivialità, la birra artigianale e la cultura brassicola indipendente.

Per due giorni il Podere si trasformerà in un grande spazio di festa tra filari di luppolo, tavolate sociali e profumo di pretzel. Protagonista assoluta sarà la FreshHope, la birra stagionale prodotta esclusivamente con il raccolto 2025 di luppolo fresco, un’edizione limitata che racconta la qualità della filiera agricola locale.

Un’atmosfera bavarese nella campagna romana

Il programma dell’OktoberFresh combina il meglio della tradizione bavarese con l’identità del Podere 676. Tra i protagonisti ci saranno bratwurst, crauti, brezel e stinco, insieme alle pinse rustiche “alla romana”. I grandi tavoli sociali renderanno possibile brindare come in un vero biergarten, mentre la musica dal vivo accompagnerà entrambe le giornate con band folk, indie e folk-rock.

La serata di sabato sarà arricchita da un dj set che porterà ritmo e divertimento fino a tarda notte. Non mancheranno momenti di intrattenimento con giochi a tema birra, dalle sfide tra tavolate al tiro al boccale, con premi dedicati ai partecipanti.

FreshHope: luppolo fresco e gusto intenso

La FreshHope è la birra simbolo dell’evento. Viene prodotta con la tecnica del wet hopping, che prevede l’utilizzo del luppolo fresco non essiccato, raccolto e impiegato immediatamente dopo la mietitura. Questo metodo regala ogni anno un profilo aromatico diverso, caratterizzato da note resinose, erbacee e intensamente fresche. È una birra viva, da assaporare sul posto e, per chi lo desidera, disponibile anche in growler da portare via.

Una festa del luppolo a pochi chilometri da Roma

OktoberFresh non è soltanto una manifestazione dedicata alla birra, ma un brindisi collettivo alla stagionalità e al piacere di stare insieme. Nel cuore della campagna romana, il Podere 676 propone un’esperienza che coniuga natura, gastronomia e cultura brassicola indipendente.

Un’occasione unica per vivere l’atmosfera autentica di una festa del luppolo senza allontanarsi dalla città, sotto il cielo di settembre.

OktoberFresh è più di un evento: è un brindisi collettivo alla stagionalità, alla birra agricola e alla voglia di stare insieme.

Contatti:

Immediapress

INFO UTILI:

Podere 676 – Via Antonio Casetti, 30 – Fiumicino (RM)

Sabato 27 e Domenica 28 Settembre 2025

Ingresso gratuito – Consigliata la prenotazione tavoli

Info & Prenotazioni: 348 691 7050

www.podere676.com

| IG: @podere676

