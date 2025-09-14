OneOdio e OpenRock concludono con successo la loro presentazione a IFA 2025

BERLINO, 14 settembre 2025 /PRNewswire/ -- OneOdio e OpenRock, due innovatori leader nel settore audio, hanno annunciato con orgoglio la conclusione positiva della loro partecipazione all'edizione IFA 2025, una delle più grandi fiere di elettronica di largo consumo al mondo. Nel corso di cinque entusiasmanti giornate, i marchi hanno affascinato migliaia di visitatori con esperienze di prodotto immersive, attività coinvolgenti e lanci di prodotti di punta.

Lo stand condiviso di OneOdio e OpenRock è diventato uno dei punti forti della fiera, attirando notevole attenzione da parte di consumatori, professionisti del settore e media. Le ultime soluzioni audio dei marchi hanno riscosso un grande successo presso il pubblico europeo, ribadendo l'impegno delle aziende nel fornire prodotti che uniscono prestazioni superiori, comfort e design innovativo.

Momenti salienti dell'evento: Spettacolo con DJ e lotteria sul posto

Tra i momenti di cui si è maggiormente parlato ci sono stati l'esibizione esclusiva del DJ e un evento interattivo a premi, entrambi i quali hanno attirato grandi folle allo stand. I partecipanti non solo hanno potuto godere di un'esperienza musicale dal vivo, ma hanno anche avuto la possibilità di vincere apparecchiature audio di alta qualità, e si sono immersi in un'atmosfera vivace e indimenticabile che rifletteva l'energia e la creatività di entrambi i marchi.

Riflettori puntati sui nuovi prodotti

La presentazione delle OpenRock Link 20, le prime cuffie open-ear al mondo con microfono magnetico intercambiabile, e delle OneOdio Studio Max 1, le ultime cuffie over-ear di livello professionale dell'azienda, ha registrato un enorme successo. I visitatori e i media hanno elogiato i prodotti per il loro design all'avanguardia, la qualità audio superiore e l'innovazione orientata all'utente, posizionandoli come lanci di spicco a IFA di quest'anno.

Un impegno per il futuro

Durante il suo intervento, il CEO di OneOdio e OpenRock ha dichiarato:

"IFA 2025 è stata una pietra miliare per noi. La calorosa accoglienza da parte degli utenti e dei partner europei rafforza la nostra determinazione a continuare a investire in ricerca e sviluppo. Ci impegniamo a fornire prodotti audio di alta qualità, su misura per le esigenze del mercato europeo, e a costruire legami a lungo termine con la nostra comunità globale."

Il successo ottenuto a IFA 2025 segna un altro passo importante nell'espansione globale di OneOdio e OpenRock. Con l'intenzione di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Europa, i marchi restano fedeli all'innovazione, alla qualità e alla ricerca di esperienze di ascolto eccezionali.

Informazioni su OneOdio e OpenRock

OneOdio è un marchio audio globale dedicato a fornire un suono di qualità professionale a creatori, musicisti e ascoltatori di tutti i giorni. Con una forte presenza in oltre 100 paesi, OneOdio si è guadagnato la propria reputazione integrando prestazioni di qualità da studio con un design elegante e confortevole, rendendo l'audio di alta qualità accessibile a tutti.

OpenRock, un marchio secondario di OneOdio, si concentra su innovazioni pionieristiche nell'ambito dell'audio open-ear. Progettati per gli stili di vita moderni, i prodotti OpenRock uniscono sicurezza, comfort e suono ad alta fedeltà, consentendo agli utenti di mantenere la connessione sia con la propria musica che con l'ambiente circostante. Dalle avventure all'aria aperta alla comunicazione quotidiana, OpenRock sta ridefinendo il modo in cui le persone vivono l'esperienza delle cuffie.

Insieme, OneOdio e OpenRock si impegnano a promuovere innovazione, ricerca e sviluppo continui e a offrire soluzioni audio di qualità superiore a un pubblico globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770846/OneOdio_OpenRock_Conclude_a_Successful_Showcase_IFA_2025.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.