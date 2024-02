Onoranze Funebri Decor Pacis, Martignacco: “Vestizione e composizione della salma, il ruolo essenziale dei servizi funebri”

Preparare al meglio il defunto per l’ultimo saluto conservando nel tempo il miglior ricordo possibile, anche dal punto di vista estetico-visivo

La vestizione e composizione della salma all’interno del cofano funebre rappresenta un servizio essenziale delle agenzie funebri, poiché prepara al meglio il defunto per l’ultimo saluto da parte di familiari e amici, al fine di poter tramandare nel tempo il miglior ricordo possibile, anche dal punto di vista estetico-visivo.

“Questo processo, considerato l’ultimo atto di pietà reso al defunto, è indubbiamente tra i momenti più delicati e toccanti legati alla scomparsa di una persona cara, pertanto deve essere condotto con grande attenzione e competenza per restituire al defunto un aspetto decoroso e sereno, avvicinandolo il più possibile all’immagine che aveva in vita”, spiega Marco Feruglio, titolare, insieme alle figlie Elena ed Ilaria, delle Onoranze Funebri Decor Pacis di Martignacco. “Il nostro supporto sta nel garantire un trattamento rispettoso e professionale in un momento di estrema angoscia per i familiari, sollevandoli da questa incombenza dolorosa ma ovviamente necessaria”.

Affidarsi all’impresa funebre Decor Pacis di Udine, reperibile h24, significa avere la certezza che la vestizione della salma sarà gestita con competenza e massima attenzione ai dettagli, affinché il corpo venga preparato per la sepoltura in modo adeguato. La vestizione della salma risponde all’esigenza di restituire ai familiari un corpo ricomposto e un volto dalle fattezze quanto più possibile serene e decorose, aspetti che assumono particolare rilevanza nel caso di decesso successivo a lunga malattia, traumi o incidenti.

“Il funerale è un momento importante, perché permette alle persone di riunirsi come comunità e di condividere le emozioni ed il ricordo della persona scomparsa”, prosegue Feruglio. “La vestizione della salma è un atto di amore e rispetto per il defunto, che può essere effettuato certamente dai familiari ma che, in molti casi, necessita dell’intervento di personale specializzato ed esperto che possa aiutare la famiglia a preparare la salma nel modo giusto. Siamo ben consapevoli del vuoto e del dolore che si generano quando una persona cara viene a mancare, per questo affrontiamo con la massima sensibilità e discrezione ogni aspetto dell’organizzazione del rito funebre, ponendo la massima attenzione ad ogni richiesta della famiglia”.

Affidarsi ad un’agenzia di Onoranze Funebre professionale significa fare una scelta informata per garantire che il proprio caro riceva il commiato che merita, in un contesto di dignità e fiducia, consentendo ai familiari di concentrarsi sul processo di elaborazione del lutto e sulla celebrazione della vita del defunto.

