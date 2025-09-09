Onoranze Funebri Maremma: una casa funeraria per Grosseto, il rispetto che tutti meritano

Grosseto, 09/09/2025. A Grosseto c’è una casa dove si può dire addio con rispetto. È la Casa Funeraria delle Onoranze Funebri Maremma, un luogo pensato per accogliere il dolore in modo umano, protetto, senza fretta. “Per noi non è solo una struttura: è una scelta di civiltà”, spiega Daniele Rocchi, titolare dell’agenzia. “Chi ha perso una persona cara ha diritto a un ambiente riservato, accogliente, dove poter stare in silenzio, insieme ai propri affetti, senza il disagio di ambienti asettici o condivisi”.

La casa funeraria, la prima nella provincia di Grosseto, è stata un investimento importante, realizzato senza gravare economicamente sulle famiglie. “Abbiamo scelto di offrire questo servizio senza applicare costi extra,” sottolinea Rocchi. “Lo abbiamo fatto perché crediamo che la dignità non debba mai dipendere dalle possibilità economiche. In un momento così delicato, ogni famiglia deve sentirsi accolta e rispettata, senza ulteriori pensieri”.

La struttura è dotata di ambienti specifici per la preparazione delle salme, inclusa una sala dedicata alla vestizione e alla tanatoestetica, dove il personale qualificato si occupa con cura e rispetto della composizione del defunto. Inoltre, sono presenti locali idonei per le visite mediche necessarie, garantendo che ogni aspetto burocratico e sanitario venga gestito con la massima professionalità. Per assicurare la corretta conservazione delle salme, la casa funeraria dispone anche di celle frigorifere conformi alle normative vigenti, mantenendo condizioni ottimali fino al momento delle esequie.

Offre stanze dedicate, climatizzate, in cui la salma viene custodita con rispetto, permettendo ai parenti e agli amici di fermarsi per l’ultimo saluto. “Ci capita spesso di ascoltare le persone che arrivano qui e ci ringraziano. C’è chi ci dice che non si aspettava uno spazio così sereno, chi ritrova la calma dopo giorni di corse e preoccupazioni. E questo per noi ha un valore enorme”.

L’alternativa, troppo spesso, è l’obitorio ospedaliero: ambienti condivisi, privi di intimità, in cui il dolore rischia di essere vissuto in modo ancora più duro. “Volevamo cambiare le cose, offrire un servizio che fosse davvero all’altezza della delicatezza di quel momento. E lo abbiamo fatto”, conclude Daniele Rocchi. “Questa casa funeraria non è solo un edificio: è la nostra promessa di rispetto, ogni giorno”.

