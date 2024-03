Ottava edizione del Vitamina Day: il Liceo Manara di Roma e World Matic promotori di una sana alimentazione

Roma 15/03/2024 - Il Liceo Manara di Roma, in collaborazione con World Matic, ha celebrato l'8° edizione del Vitamina Day, un evento che segna non solo un momento di aggregazione ma anche un'occasione di profonda sensibilizzazione verso tematiche attuali e fondamentali come la sostenibilità ambientale e l'alimentazione sana. Quest'anno, l'iniziativa si è distinta per il suo impatto significativo sulla comunità scolastica, dimostrando come il coinvolgimento attivo degli studenti possa effettivamente tradursi in cambiamenti positivi e tangibili. Grazie all'impegno di World Matic, il Vitamina Day non è stato solo un evento isolato ma parte di un progetto più ampio che mira a integrare pratiche sostenibili nella vita quotidiana degli studenti, facendo dell'alimentazione sana non un obbligo ma una scelta consapevole e appagante.

World Matic e Liceo Manara: Una partnership all'insegna di una sana alimentazione

La collaborazione tra il Liceo Manara e World Matic rappresenta un modello esemplare di come le aziende e le istituzioni educative possano unire le forze per promuovere stili di vita sani e sostenibili tra le nuove generazioni. World Matic, con la sua esperienza nel settore dei distributori automatici, ha offerto una soluzione innovativa per rendere la sana alimentazione non solo una scelta educativa ma anche accessibile e conveniente. L'impegno di World Matic nell'aiutare l'organizzazione dell'evento e nel promuovere una cultura del benessere tra gli studenti sottolinea il ruolo cruciale che le aziende possono giocare nel sostenere iniziative educative volte a migliorare la qualità della vita scolastica e oltre. La partnership ha segnato un passo significativo verso l'introduzione di abitudini alimentari sane, dimostrando come la collaborazione tra settore privato e istituzioni educative possa essere una forza motrice per il cambiamento positivo.

L'impegno di World Matic nella promozione di stili di vita sostenibili e sani trova in Ottavio Della Portella, CEO dell'azienda, un fervente sostenitore. La sua visione si concentra sull'importanza di investire in iniziative educative che incoraggiano la nuova generazione ad abbracciare abitudini alimentari salutari e pratiche eco-sostenibili, ha affermato: "La nostra collaborazione con il Liceo Manara rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno verso un futuro più sostenibile e sano. Crediamo fermamente che le scuole abbiano il potere di cambiare le abitudini alimentari e di vita delle nuove generazioni, e siamo orgogliosi di sostenere iniziative che promuovono questi valori essenziali".

Ottavio Della Portella vede la collaborazione con il Liceo Manara come un modello esemplare di come le aziende possano avere un impatto positivo sulla società, contribuendo attivamente alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili verso l'ambiente.

Dal coinvolgimento degli studenti all'azione: la merenda con la frutta

Il Vitamina Day al Liceo Manara ha segnato un momento di svolta, evidenziando come il coinvolgimento attivo degli studenti possa trasformarsi in azioni concrete e miglioramenti tangibili. La scelta di incentrare l'evento sulla merenda con la frutta non è stata casuale, ma una deliberata strategia per introdurre nella routine quotidiana degli studenti un'abitudine alimentare sana, sottolineando al contempo l'importanza della naturalezza e della freschezza degli alimenti che consumiamo. Attraverso questa iniziativa, gli studenti hanno avuto l'opportunità di sperimentare direttamente i benefici di una dieta equilibrata, imparando a valorizzare il gusto autentico dei prodotti non elaborati e a riconoscere il loro impatto positivo sul benessere fisico e mentale.

Il professore Raffaele Lombardi ha messo in luce l'entusiasmo degli studenti nel voler sperimentare nuove pratiche alimentari più salutari e sostenibili, riconoscendo l'importanza di ascoltare e supportare le loro iniziative per un cambiamento positivo nella cultura alimentare della scuola, ha affermato: "Il nostro progetto al liceo è scaturito dal desiderio degli studenti di esplorare nuove direzioni nell'alimentazione scolastica, lasciando alle spalle vecchie abitudini per abbracciare pratiche più sane e sostenibili.", un approccio collaborativo tra docenti e studenti, insomma, per promuovere una cultura dell'alimentazione sana e sostenibile all'interno dell'istituto.

Gli impatti positivi dell'alimentazione sana nella vita scolastica

L'adozione di abitudini alimentari sane può produrre effetti notevolmente positivi sulla vita scolastica degli studenti del Liceo Manara. Il cambiamento verso un'alimentazione ricca di frutta e priva di "junk food" può migliorare non solo la salute fisica ma anche la concentrazione e il benessere generale degli studenti. Questo nuovo approccio ha incoraggiato una maggiore partecipazione e entusiasmo nelle attività scolastiche, dimostrando come una corretta alimentazione possa influire positivamente sull'apprendimento e sul comportamento in classe. Gli studenti hanno imparato a fare scelte alimentari consapevoli, portando avanti le lezioni apprese ben oltre le mura scolastiche.

Educare alla sostenibilità: le pratiche eco-compatibili e la reazione della comunità

Il Liceo Manara ha integrato nella sua cultura non solo l'alimentazione sana ma anche pratiche eco-compatibili, dimostrando l'efficacia dell'educazione alla sostenibilità ambientale. La scelta di adottare distributori di acqua collegati alla rete idrica e la promozione dell'uso di borracce personalizzate riducono significativamente l'utilizzo di plastica monouso, instillando negli studenti un senso di responsabilità verso l'ambiente. La comunità scolastica ha accolto con entusiasmo queste iniziative, testimoniando un cambiamento positivo nell'atteggiamento verso il consumo consapevole e la tutela del pianeta.

Una preziosa lezione

L'esperienza del Liceo Manara promossa da World Matic offre preziose lezioni e ispirazioni per altre istituzioni scolastiche e aziende interessate a percorrere la strada della sostenibilità e dell'alimentazione sana. Attraverso l'esempio del Vitamina Day e delle iniziative legate all'uso consapevole delle risorse, si evidenzia l'importanza di ascoltare le esigenze e le proposte degli studenti, puntando su un approccio partecipativo. Questo caso di studio dimostra che la collaborazione tra scuole e aziende può essere un motore di cambiamento significativo, promuovendo stili di vita più salutari e rispettosi dell'ambiente.

