P&R Measurement fa il suo debutto a CES 2025: ridefinizione delle applicazioni industriali e della produzione flessibile

LAS VEGAS, 9 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- P&R Measurement, un attore chiave nel settore della misurazione e del controllo, farà il suo debutto mondiale a CES 2025, presentando soluzioni rivoluzionarie nelle applicazioni industriali basate sull'intelligenza artificiale e nella produzione flessibile. Sottolineando la sua idea rinnovata del marchio, "Empowering everyone to be an innovator", l'azienda si concentra su "applicazioni industriali potenziate dall'intelligenza artificiale + soluzioni di produzione flessibili" per le moderne esigenze industriali.

Il centro dell'esposizione di P&R Measurement è PRIME, il suo agente di IA industriale sviluppato internamente. Progettato per integrare sistemi di collaudo e produzione con automazione avanzata, PRIME semplifica i flussi di lavoro, riduce le barriere tecniche e consente anche agli utenti non esperti di gestire con sicurezza attività di ingegneria complesse. Questa tecnologia trasformativa incarna l'impegno di P&R Measurement verso l'innovazione, offrendo maggiore valore ai clienti e ampliando al contempo le opportunità di crescita.

Produzione flessibile e soluzioni su misura

Anche le innovazioni di P&R Measurement in ambito di produzione flessibile occupano un posto di rilievo, insieme a PRIME. L'azienda offre soluzioni personalizzate per linee di collaudo e di assemblaggio automatizzate, migliorando la precisione, l'efficienza e l'affidabilità in tutti i settori. In collaborazione con un produttore leader di elettrodomestici, il suo Smart Lab, una piattaforma di laboratorio automatizzata basata su intelligenza artificiale e IoT, ha ottimizzato lo sviluppo dei prodotti riducendo il consumo energetico del 30%, abbassando i costi di ricerca e sviluppo e aumentando l'efficienza dei test nei laboratori ad alto consumo energetico.

Inoltre, P&R Measurement presenterà A²S Lab, una soluzione per test sensoriali, e A²TP, una piattaforma di test flessibile, in grado di semplificare i test complessi sui prodotti e migliorare l'esperienza dell'utente.

Collaborazione intersettoriale e riconoscimento del mercato

Sfruttando le competenze nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'informatica, della produzione industriale, della misurazione e dei test, P&R Measurement crea soluzioni di alto valore su misura per i settori dell'elettronica di consumo, degli elettrodomestici e dell'automotive. Il suo sistema di rilevamento visivo dei difetti potenziato dall'intelligenza artificiale ha consentito un tasso di successo superiore al 99,8% per grandi componenti automobilistici, mentre il suo modello di apprendimento profondo per un cliente di elettronica di consumo ha automatizzato il rilevamento delle anomalie sonore, garantendo precisione ed efficienza nella produzione.

Queste innovazioni hanno permesso di affrontare sfide critiche, tra cui la puntualità nelle consegne e il controllo di qualità, facendo guadagnare a P&R Measurement un ampio riconoscimento e fiducia sul mercato.

Visione per il futuro

P&R Measurement continua a trasformare la produzione intelligente integrando IA e tecnologie di test avanzate nelle applicazioni industriali e quotidiane. Con un approccio flessibile e orientato al cliente, l'azienda continua a impegnarsi per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato. Dopo CES 2025, P&R Measurement presenterà i suoi concetti all'avanguardia a Design Con il 28 gennaio, ribadendo la sua leadership nel plasmare il futuro degli ecosistemi industriali globali.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di P&R Measurement all'indirizzo https://prmeasure.com/Seguici su LinkedIn all'indirizzo:https://www.linkedin.com/company/99343696/admin/page-posts/published/Seguici su X all'indirizzo:https://x.com/prmeasureSeguici su Facebook all'indirizzo:https://www.facebook.com/profile.php?id=61568656886685

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593574/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/pr-measurement-fa-il-suo-debutto-a-ces-2025-ridefinizione-delle-applicazioni-industriali-e-della-produzione-flessibile-302346586.html