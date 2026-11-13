Pallanuoto: Champions League femminile, Sis Roma sabato a Chiavari contro Rapallo

Seconda giornata della fase a gironi per le giallorosse, reduci dalla sconfitta contro il FTC Telekom Budapest. Capanna: "Lavoriamo per essere più ordinati e determinati"

La Sis Roma torna in vasca sabato 14 novembre a Chiavari, dove affronterà in trasferta il Rapallo Pallanuoto nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League femminile. La formazione allenata da Marco Capanna è inserita nel Girone D insieme alle ungheresi del FTC Telekom Budapest e alle spagnole del CN Sabadell.

Le giallorosse sono reduci dalla sconfitta per 18-8 nell'esordio casalingo contro il FTC Telekom Budapest e cercheranno contro Rapallo i primi punti nella competizione europea, dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati alterni.

Le due squadre si sono già affrontate lo scorso 17 ottobre in Serie A1, al Polo Natatorio di Ostia, con la vittoria delle liguri per 15-14 al termine di una partita equilibrata. Un precedente che evidenzia l'importanza della gestione dei momenti decisivi e della tenuta difensiva in vista del nuovo confronto.

La Sis Roma arriva all'appuntamento europeo dopo la sconfitta per 11-9 sul campo della Pallanuoto Trieste in campionato. Un risultato che ha portato lo staff tecnico a concentrarsi sulla ricerca di maggiore ordine, solidità e continuità nell'arco dei quattro tempi.

La squadra romana, profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, è ancora impegnata nella ricerca dei propri equilibri e nella costruzione di una nuova identità di gioco.

"Lavoriamo per essere più ordinati e determinati. Lo faremo con attenzione per tutta la settimana. Sabato, in Coppa contro il Rapallo, andremo per dimostrarlo", ha dichiarato l'allenatore della Sis Roma, Marco Capanna, alla vigilia della seconda giornata di Champions League.

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